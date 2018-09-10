Доллар превысил 70 рублей впервые за 2,5 года

В первые секунды торгов доллар резко снизился и преодолел 70 руб./$1 впервые с 16 марта 2016 года. В последующем рубль стабилизировался к доллару и евро на «Московской бирже» .

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,92-70,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,99 руб./$1 (+7,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 80,74 руб./EUR1 (-6,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 1,45 копейки к уровню закрытия пятницы, до 74,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 96,14 копейки выше уровня действующего официального курса, евро — на 37,88 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», падение рубля в первые секунды торгов в понедельник было связано с реализацией оставшихся с пятницы заявок на покупку валюты. В последующем рубль стабилизировался к доллару под отметкой 70 руб./$1 на фоне растущих цен на нефть.

В то же время давление на участников внутреннего валютного рынка оказывают продолжающиеся распродажи на площадках emerging markets, среди валют которых наиболее резко дешевеет турецкая лира — более чем на 1% во всех основных парах, в том числе на 1,2% к доллару.

Кроме того, инвесторы опасаются возможной эскалации напряженности в отношениях Китая и США. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в понедельник, их рост поддерживают ожидания, что Иран сократит поставки нефти, тогда как мировой спрос на нее продолжит уверенно расти. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК повысилась на 0,83% — до $77,47 за баррель. Октябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,66% — до $68,2 за баррель.

По итогам прошлой недели нефть подешевела впервые за три недели, цена WTI уменьшилась на 2,9%, Brent — на 1%. Нефть WTI дешевела восемь из последних 10 недель, Brent — семь. Однако существенного снижения цен по сравнению с пиковыми уровнями текущего года не произошло, хотя начало осени обычно не способствует нефтяному ралли.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы — до 860.

На этой неделе будут обнародованы сразу три важных обзора нефтяного рынка: во вторник — ежемесячный прогноз Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, в среду — доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в четверг — Международного энергетического агентства (МЭА).

Источник: Интерфакс