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Ищут очевидцев драки автомобилистов на трассе возле «Колорлона» в Бердске

Пострадавший бердчанин боится, что его могут обвинить в причинении телесных повреждений.

10.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Александра Лазарева Нет комментариев

Ищут очевидцев драки автомобилистов на трассе возле «Колорлона» в Бердске

Автомобиль Nissan Almera, в котором ехали агрессивные водитель и пассажир, зарегистрирован в Новосибирской области.

Водитель и пассажир Nissan Almera набросились на трассе на водителя Toyota Camry в Бердске.

Инцидент произошел 8 сентября около 13.30 на трассе в районе «Колорлона».

— Мы ехали со стороны Бердска с женой и дочками 9 и 2 лет. Впереди меня в левом ряду ехал автомобиль Nissan Almera. Машина виляла в разные стороны. А за мной уже выстроились машины, и мы все за ним едем. Я посигналил водителю, а он открыл окно и показал средний палец. Начал обгонять Nissan с правой стороны. Водитель машет, мол, остановись. Я остановился и вышел. Из машины выскакивают мужчины лет 35-40 и бросаются на меня с кулаками. Я начал уворачиваться. Все машины, следовавшие за нами, остановились. Из джипа женщина крикнула: «Там дети маленькие плачут, а вы кидаетесь». А парень, водитель, вышел и говорит: «Вы что набросились двое на одного?». Они вроде как отступили. Я сел в машину, чтобы ехать дальше, как слышу удар. Они мне ногой фонарь разбили. Я кричу: сейчас сотрудников ГИБДД вызываю. Водитель и пассажир «Ниссана» сели в автомобиль и уехали, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 10 сентября водитель Toyota Camry Александр Лазарев.

Ищут очевидцев драки автомобилистов на трассе возле «Колорлона» в Бердске

Дорожные хулиганы разбили фонарь на автомобиле бердчанина

В стычке Александр не получил увечий, сам он тоже никого не тронул. Но вот его дочки долго не могли успокоиться — перепугались. Старшая так и вовсе сказала, что больше в машине никогда не поедет.

После неприятного происшествия Александр позвонил по телефону 112, по совету сотрудников службы сделал снимки автомобиля, и поехал в отдел МВД, где написал заявление. И там услышал, что была драка на «Колорлоне». Сказал, что это случилось именно с ним. И то, что он узнал дальше, его просто шокировало. Оказывается, водитель «Ниссана» приехал в бердскую горбольницу, где у него зафиксировали перелом ребра. Он говорил, что якобы другой автомобилист его избил и даже пинал ногами. Затем водитель «Ниссана» сказал медработникам, что отправился в Новосибирск, в больницу.

— Теперь я боюсь, что меня могут обвинить в нападении. Откуда мне знать, был у водителя «Ниссана» перелом ребра или нет. И когда он его сломал. Но только я его не трогал. Поэтому я обращаюсь к очевидцам. Может быть вы видели произошедшее или у вас сохранилась записи на регистраторе, откликнитесь, пожалуйста, — обращается к водителям-очевидцам Александр Лазарев.

Александр предполагает, что водитель «Ниссна» в момент их конфликта находился в опьянении.

— Он из машины вышел весь черный, его качнуло. С места он сбежал, кто его проверил бы, — объяснил бердчанин.

Если вы были очевидцем данного происшествия, звоните по телефону: 8-923-733-66-47 (Александр).


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