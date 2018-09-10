Чиновники суетились ради получения земли в собственность дочерью экс-начальника полиции Бердска

Сегодня, 10 сентября, в бердском городском суде допросили Анну Колесникову — свидетеля по уголовному делу о махинации с землей, которую, по версии следствия, совершил бывший начальник полиции Сергей Проценко и его дочь Екатерина Песляк.

На момент земельных сделок — весной прошлого года — Анна Колесникова занимала должность заместителя начальника управления градостроительства администрации Бердска. Она рассказала судье Татьяне Васюхневич, что в 2017 году ее вызвал в кабинет бывший первый заместитель мэра Бердска Александр Тужик, в котором находился Сергей Проценко. По словам свидетеля, Тужик просил оказать содействие в постановке на учет построенного объекта на земельном участке, сданном в аренду.

— Александр Михайлович попросил рассказать, какие документы необходимы, чтобы получить разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Спрашивал, знаю ли я кадастрового инженера. Интересовался, что нужно сделать, чтобы выкупить землю и как поставить дом на учет. А также попросил побыстрее выдать документы на строительство, — вспоминает события 2017-го Анна Павловна.

Анна Колесникова сообщила, что по закону сроки получения документов на разрешение строительства не должны превышать 7 дней. Песляк разрешение на строительство получила не позднее трех дней с момента, когда принесла в мэрию Бердска полный пакет документов.

— Это как-то нарушает закон? Бердчане часто обращаются за данной муниципальной услугой в мэрию? — поинтересовался адвокат Сергея Проценко Николай Муштин.

Колесникова ответила, что минимальных сроков выдачи разрешения на строительство нет. В мэрию Бердска за данной муниципальной услугой бердчане обращаются часто, в том числе и на строительство домов на муниципальной земле, взятой в аренду.

— Для индивидуальных жилых домов площадь объекта не устанавливается. Сметно-проектная документация для получения разрешения на строительство дома не требуется. Нам достаточно было увидеть, как на участке будет расположен дом, а именно: на каком расстоянии от границ участка, — пояснила Анна Колесникова.

Никаких махинаций с документами бывшая замначальница управления градостроительства не совершала. Все манипуляции с муниципальной землей, по ее словам, осуществлялись в рамках закона.

Слова Анны Колесниковой подтвердила и кадастровый инженер управления капитального строительства Кристина Коротких. Она рассказала суду о том, что в 2017 году в рамках прокурорской проверки она выезжала на «роковую землю» Проценко в Новый поселок (ул. Тимирязева, 7), чтобы убедиться в том , что на участке построен объект.

— Я составляла заключение о том, что на участке есть строение. Внутрь дома я попасть не смогла, но предположила, что дом, покрытый металлопрофилем стоит на фундаменте. Раз я это указала, значит я это видела. Дом ведь не может стоять в воздухе! Сейчас вспомнить этого не могу, но объект выглядел как жилой дом. Люди ведь все по-разному строятся. У кого-то нет воды в доме, потому что у них есть баня. Коммуникаций я не видела, — отвечала на вопросы судьи Кристина Сергеевна.

Кадастровый инженер пояснила, что показывала заключение своим начальникам Замулину и Егошину, так как сомневалась в корректности написания заключения, а не с умыслом исказить реальные данные о капитальности строения. К слову сказать, данные об объекте Коротких взяла из выписки ЕГРП. Визуальный осмотр дома Песляк не заставил усомниться Кристину Сергеевну в том, что дом является капитальным строением.

В судебное заседание в понедельник представитель потерпевшей стороны — мэрии Бердска — не явился. Продолжение громкого процесса назначено на 21 сентября.