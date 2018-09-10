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Капремонт домов и дорог в Новосибирской области согласился финансировать Сбербанк

Герману Грефу глава региона Андрей Травников рассказал о проекте «Академгородок 2.0», в котором участвует Бердск.

10.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Капремонт домов и дорог в Новосибирской области согласился финансировать Сбербанк
Глава Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления, президент ПАО Сбербанк Герман Греф 7 сентября подписали соглашения о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и ПАО «Сбербанк России». Предметом соглашения является установление стратегического партнёрства, развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон, направленного на решение задач социально-экономического развития Новосибирской области, совершенствование взаимодействия в финансово-кредитной сфере.

Соглашение охватывает целый спектр направлений: от реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов до проектов, направленных на повышение престижа профессии учителя и качества подготовки школьников, в том числе путём участия в программе «Учитель для России».

Также среди совместных направлений работы — развитие ГЧП на различных стадиях реализации инвестиционных проектов на территории нашей области, включая мероприятия по разработке и реализации крупных инфраструктурных проектов (строительство дорог, мостов, возведение инновационного фонтана, комплексное инфраструктурное развитие Новосибирской области).

Ещё один важный пункт Соглашения — осуществление кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по направлениям, определённым Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

В рамках Соглашения Сбербанк намерен реализовывать стратегию своего развития в Новосибирской области в целях повышения экономического потенциала нашего региона. Региональное правительство, в свою очередь, намерено обеспечивать разработку необходимых механизмов и условий по реализации совместных проектов по всем направлениями сотрудничества.

Кроме этого правительство области будет рассматривать возможность участия в реализации программ и проектов, предлагаемых Сбербанком, оценивая их значение для дальнейшего развития Новосибирской области. К примеру, речь идёт о проектах по комплексному развитию инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и оказания финансовых услуг посредством устройств самообслуживания.

Вместе с Соглашением стороны подписали и «дорожную карту», в которой, как пояснил Андрей Травников, обозначены все основные пункты по реализации Соглашения на ближайшие два года.

Также Андрей Травников и Герман Греф побывали в Технопарке Новосибирского Академгородка, где ознакомились с пространством коллективной работы «Точка кипения», посетили бизнес-инкубатор Академпарка и детский технопарк.

Глава региона Андрей Травников представил главе Сбербанк Герману Грефу проект развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Этот проект, подчеркнул глава региона, включает не только научные и внедренческие проекты, но и социальные, инфраструктурные, в том числе промышленные площадки Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Все проекты, все необходимые документы уже направлены в правительство РФ на рассмотрение. После обсуждения с экспертами из федеральных ведомств, в срок до 30 сентября, в соответствии с поручением президента РФ от 18 апреля текущего года, напомнил Андрей Травников, проект будет представлен на рассмотрение в администрацию президента РФ.

«Уверен, что реализация этого проекта даст мощный толчок к развитию науки и технологий индустрии не только нашей Новосибирской области, но и всей страны», — заявил Андрей Травников.

Герман Греф подчеркнул, что такой масштабный проект как Академгородок 2.0 может быть реализован только при мощной кооперации всех заинтересованных сторон: как регионального, так и федерального уровня.

Стоит отметить, что еще одним важным пунктом подписанного Соглашения между Правительством Новосибирской области и Сбербанком России является финансирование инвестиционных проектов нашего региона, включая проекты по развитию наукоемких и высокотехнологичных производств, внедрению информационных технологий в рамках реализации «Плана развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок».


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