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Подадут в суд на РЭС и Ростехнадзор родные погибшего на ЛЭП подростка в Искитиме

Компенсацию морального вреда определят после того, как получат материалы проверок из Искитимской прокуратуры и СК РФ по Новосибирской области.

10.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Альбины Севериной Один комментарий

Подадут в суд на РЭС и Ростехнадзор родные погибшего на ЛЭП подростка в Искитиме

Подросток погиб на опоре ЛЭП в Искитиме 3 июля

Дополнительную проверку по факту гибели подростка в результате электротравмы на опоре ЛЭП в Искитиме проводит Следственный комитет РФ по Новосибирской области. Родственники погибшего ребенка ждут заключения СК РФ и прокуратуры, чтобы направить исковое заявление в суд.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», от удара электрическим током при подъеме на опору ЛЭП, располагающуюся в черте Искитима, 3 июля погиб 13-летний подросток. Через несколько дней родные погибшего обратились с заявлением в прокуратуру и просили разобраться, кто является владельцем опоры ЛЭП, рядом с которой произошел несчастный случай, определить его меру ответственности за ненадлежащее техническое обслуживание объекта. И принудить владельца ЛЭП устранить выявленные нарушения в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью детей. Дополнительно проработать вопрос с Роскомнадзором по организации блокировки в сети интернет видеороликов о подъеме любителей экстрима на ЛЭП, которые служат наглядным пособием для несовершеннолетних, создавая угрозу их жизни.

Кроме прокуратуры доследственную проверку по факту гибели подростка в результате электротравмы проводит Следственный комитет РФ по Новосибирской области.

По словам Альбины Севериной, сотрудники Ростехнадзора провели неправильную экспертизу по опоре ЛЭП. В документ они не внесли то, что табличка «Не влезай! Убьет!» не просматривается из-за зарослей и кустарника, и некоторые другие детали, которые отразил в своей проверке родственник потерявших ребенка, бывший специалист Ростехнадзора.

Альбина Северина с горечью и возмущением говорила «Курьер. Среда. Бердск» о том, что в Искитиме по вине взрослых продолжают погибать дети. После смети ее внука утонула школьница, ее брат попал в реанимацию, затем автоледи сбила 13-летнюю девочку.

Чтобы искоренить череду несчастных случаев с детьми бывший директор искитимской школы, отличник народного просвещения Альбина Северина ездила на прием к заместителю губернатора Новосибирской области Сергею Семки. По словам Альбины Кузьминичны, в правительстве пообещали обустроить пляж в микрорайоне Индустриальном, либо установить береговую охрану, а также организовать спортивную площадку с тренажерами рядом с одной из многоэтажек.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 10 сентября и.о. старшего помощника СК РФ по Новосибирской области Александра Рождественская, по факту гибели подростка проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

Родные погибшего от удара током ребенка уже связались с адвокатом, так как намерены обращаться с суд. Сразу после того, как получат материалы из Следственного комитета и Искитимской прокуратуры.

— Мы будем подавать иск в отношении искитимской РЭС и Сибирского управления Ростехнадзора. РЭС должным образом не оформили оснащение ЛЭП, а Ростехнадзор не проверял оборудование вовремя. И когда проводил экспертизу, то скрыл тот факт, что предупреждающая табличка не просматривается из-за кустарника. С представителями этих организаций я даже не собираюсь разговаривать, так не продаю своего внука. Будем требовать компенсацию морального вреда через суд. Сумму пока не оговаривали, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Северина.

Смерть внука очень подорвала здоровье близких, особенно несчастье отразилось, по словам Альбины Кузьминичны, на ее муже. До сих пор не может выйти из стресса дочь. Хотя она уже перестала посещать психолога, продолжает каждый день ходить в церковь, так ей немного легче, пояснила Северина.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Табличка не просматривается? Серьезно???? Пацан бы увидел и сразу передумал, да?
    Во бред то!!!!
    Коли ни родители, ни природа удалено, нечего и на других пытаться свесить!

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