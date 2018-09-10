Заблудившиеся ночь провели на болоте в Новосибирской области

В Новосибирской области нашлись двое жителей Каргатского района, в ночь заблудившихся в ряме, сообщили в региональном управлении МЧС утром 10 сентября. Они подали сигнал бедствия после того, как в темноте сбились с тропы в болотистой местности около села Верх-Каргат.
С потерявшимися мужчиной и женщиной установили сотовую связь. Для проведения поисковых работ направили спасателей Аварийно-спасательной службы, волонтеров и специальную группу Сибирского спасательного центра МЧС России с беспилотником для ведения авиаразведки над болотом с началом светового дня.
Утром 10 сентября, в 08:45 потерявшиеся люди сами вышли к автомобилю, который оставили возле ряма и отправились домой. Их самочувствие удовлетворительное.
Спасатели предостерегают новосибирцев от сбора дикоросов в темное время суток и советуют возвращаться домой пока еще светло, а также рекомендуют выходить только на знакомые маршруты и не в одиночку.
Учитывайте, что при движении по болоту силы быстро тратятся, а скорость передвижения при этом очень низкая, кроме того, в темноте риск попасть в трясину чрезвычайно высок. Необходимо избегать любых участков болот, на которых нет деревьев и кустов. Большую опасность представляют места, где чувствуется, как почва ходит под ногами, и на поверхности видны расходящиеся волны. В качестве страховки найдите крепкую и легкую, не очень толстую палку. Она должна быть выше вас (2-3 метра) и не ломаться при ударе о землю. Двигайтесь без спешки, придерживаясь мест с кустарником, деревцами, кочками.
Если вас угораздило заблудиться на болоте вечером и вам предстоит там ночевать, то постарайтесь выйти на твердую землю или найти участок с твердой землей. На ней будет проще обустроиться на ночлег. В крайнем случае, можно сделать настил из тонких стволов деревьев поверх кочек, чтобы избежать контакта с водой снизу.
Если требуется помощь спасателей, сразу звоните по телефону 101 или 112 (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов).
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