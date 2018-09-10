За 150 тыс. рублей и 6 дней построила «капитальный» дом дочь экс-начальника полиции Бердска

Сегодня, 10 сентября, началось очередное заседание по делу бывшего начальника бердской полиции Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк, обвиняемых в махинациях с землей.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в бердском городском суде громкий процесс о махинациях с землей против бывшего главного полицейского Бердска Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк начался 15 августа. Судья начала первое заседание без потерпевшей стороны, коей признан глава Бердска Евгений Шестернин, поскольку мошенническим путем, по версии следствия, хотели присвоить муниципальную землю.

Представителем потерпевшей стороны выступает замначальника юридического отдела мэрии Бердска Наталья Гончарова. На заседании, 24 августа, сотрудница мэрии не смогла назвать сумму ущерба, причиненного администрации Бердска в результате преступных действий Проценко и Песляк. На этот раз она изменила свои показания — признав ущерб. Обвиняемые в махинациях с землей, по версии следствия, причинили ущерб муниципалитету в 2 103 000 рублей.

Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич в судебном заседании 28 августа продлила срок домашнего ареста бывшему начальнику полиции Сергею Проценко и его дочери Екатерине Песляк на три месяца — до 29 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В предыдущем заседании суд допросил кадастрового инженера Максима Замулина, который утверждает, что законно установил наличие капитального строения на участке Песляк, что позволило ей оформить землю в собственность.

10 сентября в суд пригласили еще одного свидетеля — Ивана Мануйлова, который возвел строение на участке Екатерины Песляк, передает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала суда.

Он рассказал, что участвовал в подобных аукционах и строил дома на муниципальных участках , чтобы переоформить из аренды в собственность. На вопрос Николая Муштина, адвоката Сергея Проценко, свидетель отказался отвечать, сколько и как он переоформил в собственность земельных участков таким образом.

-Я считаю, что это не имеет отношения к данному делу, — пояснил Мануйлов.

Но рассказал, что в своих домах на муниципальных участках он строил ленточный фундамент, а Песляк он в землю вбил блоки ФБС.

-Почему Песляк вы не построили такой же фундамент? — спросил Муштин.

Оказалось, что в этом аукционе (по аренде участка по адресу: Новый поселок, ул. Тимирязева, 7) Иван Валентинович тоже участвовал, однако не выиграл его. Он предложил аренду в размере около 3 млн рублей:

-Выше мне было бы дорого оплачивать аренду.

Напомним, что Песляк назвала заоблачную сумму аренды за участок — 4,5 млн рублей.

Мануйлов рассказал в суде, что строить дом Екатерине Песляк он нанял «азиатов», надзор за ними он не осуществлял. По просьбе Екатерины Сергеевны Иван Валентинович разобрал построенный дом. Строительство дома Песляк обошлась в 150 тыс. рублей. Его построили за 6 дней. А разобрал его Мануйлов за 12 тыс. рублей.

-Я так понял, что дом строился для того, чтобы перевести землю в собственность, — предположил Иван Мануйлов, отметив, что проектно-сметную документацию он не видел:

— По просьбе Песляк я построил дом в 24 квадратных метра.

Какие-либо коммуникации к дому не подводились. На вопрос гособвинителя Анны Белосовй, можно ли считать этот дом капитальным и можно ли в нем зимовать, Иван Валентинович ответил, что без отопления в доме будет холодно.

По его словам о скорости и стоимости строительства дома его просила сама Екатерина Песляк. Исходя из этого он самостоятельно принял решение делать фундамент из блоком, чтобы уложиться в сумму и в сроки.

«Курьер. Среда. Бердск» уже писал подробно о схеме быстрого и относительно дешевого перевода участков в собственность. Но роковой земля стала именно для полковника Проценко.

Подробности — в ближайшее время.