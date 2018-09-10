Неравномерно финансирует Москва регионы из-за полезных ископаемых

Для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов по всей России Минфину пришлось бы централизовать до 80% всех доходов на федеральном уровне, а потом перераспределять их среди субъектов, но это неэффективно и невозможно, заявил первый замминистра финансов России Леонид Горнин в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.

«Для того, чтобы убрать всю неравномерность, чтобы у нас бюджетная обеспеченность регионов с учетом всех факторов и различий была одинаковой, нам нужно было бы централизовать до 80% всех доходных источников на федеральном уровне с последующим перераспределением. Это неэффективно и невозможно», — сказал он.

По его словам, и производительные силы, и полезные ископаемые в субъектах РФ распределены неравномерно, отсюда неравномерная обеспеченность регионов средствами. До выравнивания, которое проводит Минфин, она различается более чем в десять раз, а после выравнивания этот показатель доводится до 2,6 раза.

Сильную дифференциацию по бюджетной обеспеченности в основном дает налог на прибыль, пояснил Горнин. «Но задачи такой не стоит в ближайшее время — идти в части дальнейшей централизации по налогу на прибыль. У нас этот опыт был, 1% по налогу на прибыль централизовали в 2017 году, но тем самым запустили прекраснейший инструмент, в том числе за счет этого источника. По методике, понятной для всех субъектов РФ, за счет централизации из федерального бюджета вернули прирост налога на прибыль регионам. В этом году это составило 36 миллиардов рублей», — сообщил первый замминистра.

За счет этого удалось вернуть средства, в том числе и субъектам РФ, которые не получают дотацию, которые имеют высокий уровень бюджетной обеспеченности, то есть регионам-донорам, продолжил Горнин. «Считаю, что это положительный факт. И не скрою, что этот маневр позволил нам сократить различие в расчетной бюджетной обеспеченности за счет перераспределения этих доходных источников в пользу субъектов, у которых невысокий уровень налогового потенциала, невысокий уровень экономического развития на территории», — отметил он.

Источник: 1prime.ru