КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 2к 8(913)-761-9931 Александр
продам
продам однокомнатную квартиру
Продам 1-комнатную квартиру 89134819080 Светлана
Продам 3-комн. Северный 89134819080 Светлана
Продам 1-комн. студию 89134819080 Светлана
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Лишь 20% избирателей Бердска проголосовали за губернатора на 18.00

Полиция и народ: На шествии против пенсионной реформы задержали семь человек в Новосибирске

Бизнес как болото: ранее успешные кафе, сауны, салоны красоты выставлены на продажу в Бердске

С низкой явкой проходят выборы губернатора Новосибирской области

Более 15% выбрали губернатора на 15.00 в Бердске

Менее 7% проголосовали под саксофон на выборах губернатора в Бердске

16% украинцев симпатизируют Путину

Упавшую в колодец крупную собаку достали спасатели в Бердске

Дарим календарь-2019 с коллажем о Бердске!

Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


20,7% избирателей проголосовали в Бердске за полчаса до закрытия выборных участков в Бердске

Из 80300 бердчан, внесенных в списки для голосования, к урнам пришли чуть более 16600. Явка на выборах губернатора в целом на 18 часов составила 24,94%.

9.09.2018 Нет комментариев

20,7% избирателей проголосовали в Бердске за полчаса до закрытия выборных участков в Бердске

Выборы главы Новосибирской области проходят 9 сентября

В Бердске закрылись избирательные участки. Напомним, что 9 сентября жители Новосибирской области выбирают губернатора. Из 80300 бердчан, внесенных в списки для голосования, к урнам пришли чуть более 16600. Таков результата на 19.30, за полчаса до закрытия участков. Картина вряд ли кардинально изменится.

Результат — кому отдали голос бердчане — можно ожидать не ранее 24.00.

Явка на выборах губернатора Новосибирской области на 18 часов составила 24,94%. К 20.00 явка составила 27%.

 

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Лишь 20% избирателей Бердска проголосовали за губернатора на 18.00 Догонит ли Бердск искитимцев по показателям явки на выборах? Разрыв в пороге явки 2% Идут без энтузиазма. Голосуют молча. Явка избирателей в Бердске 15,17%

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика