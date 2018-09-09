20,7% избирателей проголосовали в Бердске за полчаса до закрытия выборных участков в Бердске

В Бердске закрылись избирательные участки. Напомним, что 9 сентября жители Новосибирской области выбирают губернатора. Из 80300 бердчан, внесенных в списки для голосования, к урнам пришли чуть более 16600. Таков результата на 19.30, за полчаса до закрытия участков. Картина вряд ли кардинально изменится.

Результат — кому отдали голос бердчане — можно ожидать не ранее 24.00.

Явка на выборах губернатора Новосибирской области на 18 часов составила 24,94%. К 20.00 явка составила 27%.