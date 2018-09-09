Полиция и народ: На шествии против пенсионной реформы задержали семь человек в Новосибирске

В начале августа Алексей Навальный назначил проведение всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста на 9 сентября — в единый день голосования. 25 августа Навального задержали у дома без объяснения причины, а затем арестовали на 30 суток. В регионах перед акцией 9 сентября были задержаны и арестованы десятки активистов; в Челябинске возбудили дело о призывах к массовым беспорядкам.

Митинг против пенсионной реформы 9 сентября прошел в Новосибирске. Акция не была согласована.

Митинг проходил в Первомайском сквере 9 сентября в Единый день голосования. Мэрия не согласовала акцию. Участники протестуют против повышения пенсионного возраста и НДС.

16:27 По данным Тайги.инфо, всего семь задержанных. Автозаки уезжают с Мичурина, очевидно, людей повезут в суд.

16:20 Цепь ОМОНа оттесняет остатки людей с улицы Мичурина. Некоторые участники акции даже делают селфи с полицией.

16:15 Очевидцы сообщают, что полиция не пускала людей в станцию метро «Сибирская», буквально минуту назад проход был открыт.

16:10 Полиция просит освободить проезжую часть на Мичурина. Трамваи пока стоят. Активисты расходятся.

Хроника России. Источник: Медиазона

12.06 время московское

В Новосибирске полицейские с дубинками в руках выстроились в цепочку перед протестующими.



12.02

В Челябинске сотрудники Центра «Э» задержали организатора акции против повышения пенсионного возраста Александра Беляева. Об этом местные активисты сообщили «Апологии протеста».

12.00

В Петербурге задержаны координатор штаба Навального Денис Михайлов и сотрудник штаба Илья Гантварг, сообщается в твиттере штаба.

Гантваг пишет в своем канале, что их отвезли в Гатчину, где опрашивают «на предмет наркотиков». У Михайлова на телефоне перестал работать интернет.

11.51

Суд в Красноярске отказался рассматривать дело активиста «Открытой России» Станислава Рудковского и вернул протокол в полицию для исправления нарушений, передает «Апология протеста».

Сам Станислав остается в суде.

11.41.

В Уфе задержали четырех человек: трое были рядовыми волонтерами штаба Навального, которые участвовали в подготовке акции протеста, еще один — уполномоченный организатор акции. Об этом активисты сообщили «Апологии протеста».

11.32

Блогер Михаил Светов, входящий в состав федерального комитета Либертарианской партии России, написал в твиттере, что по квартирам в его подъезде ходят полицейские и спрашивают о его местонахождении.

11.24

Задержан секретарь омского отделения Либертарианской партии Никита Чуйков, сообщает в твиттере представитель партии Сергей Бойко.

11.15

Сотрудники полиции задержали координатора штаба Навального в Томске Ксению Фадееву, а также еще более 10 человек.

11.13

Координатора кемеровского штаба Навального Станислава Калиниченко и сотрудницу штаба Серафиму Тебенихину задержали полицейские, телефоны у них отобрали. Об этом «Медиазоне» сообщил муж Тебенихиной Денис.

11.06

В Новосибирске участники протестного шествия кричат: «Свободу Сергею Бойко», передает «Тайга.инфо». Толпа движется в сторону Центрального РОВД.

В мегафон кричат: «Они хотят нас задержать, а мы сами придем!» По оценке издания, на акцию пришли до 2,5 тысячи человек.

11.02

Общее число задержанных в Хабаровске достигло 12 человек, сообщается в группе акции против повышения пенсионного возраста. Это Алексей Ворсин, Вика Брагина, Тимур Валиуллин, Виктор Лутченко, Дарья Плешакова, Артем Мозгов, Николай Карцанов, Борис и Евгений Киселевы, Роман Денисов, а также заявители акции Михаил Алексеев и Иван Зуев. Зуеву после задержания вызвали скорую помощь из-за высокого уровня сахара в крови.

10.40

В Томске задержали внештатного корреспондента «МБХ медиа» Лику Кедринскую. «Задержали на подходе к акции, без объяснения причин. Везут на Пушкина, 7 в отдел полиции, со мной взяли еще одну девушку», — сообщила Кедринская.

10.37

В Омске задержаны Дмитрий Грунин и Марк Манн, их везут в отдел полиции №4, говорится в группе протестной акции во «ВКонтакте». Также задержана волонтер штаба Софья Горбачева.

Сотрудник штаба Даниил Чебыкин и волонтер Андрей Уфимцев по дороге на акцию были остановлены сотрудниками ДПС, у них проверяют документы.

10.29

Координатора новосибирского штаба Алексея Навального Сергея Бойко задержали в Первомайском сквере Новосибирска перед началом акции протеста. Задержание произошло в прямом эфире «Навальный Live».

10.05

К активисту «Открытой России» из Челябинска Максиму Лапину домой пришли сотрудники полиции, которые предъявили ему постановление Следственного комитета о его приводе, однако вместо этого доставили в прокуратуру. Об этом «Медиазоне» сообщил координатор правозащитного направления организации Алексей Прянишников.

На видео из подъезда Лапину, опубликованном «Апологией протеста», один из сотрудников полиции в штатском говорит: «Берите паспорт, поехали в прокуратуру, е-мое».

Исправлено в 11:03 Изначально в сообщении было указано, что речь шла о Сергее Старцеве.

9.47

Челябинским активистам в Telegram стали поступать сообщения об отмене акции протеста, в которых утверждается, что обсуждение шествия в чате сторонников Навального ведется «для вида». Об этом активисты рассказали «Апологии протеста».

9.27

В Комсомольске-на-Амур задержали двоих людей, которые пришли к отделу полиции и требовали освободить задержанных заявителя митинга Дмитрия Резниченко, волонтера штаба Навального Александра Лазовского и еще двоих человек, одного из которых зовут Андрей Кузьменко. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал активист Сергей Соколюк.

По его словам, Лазовского подозревают в употреблении наркотиков и везут на медицинское освидетельствование.

9.26

«МБХ-Медиа» передает, что в Хабаровске задержаны десять человек, они находятся в отделе полиции.

9.21

В Красноярске к волонтеру штаба Навального Ксении Пичугиной подошли трое мужчин, вырвали у нее значок, порвали кофту и плакат, пишет «ОВД-Инфо со ссылкой на волонтер штаба Виталий Саламатин.

Мужчины спросили у девушки: «Стране помочь хочешь, да?». Также они поинтересовались, где ее родители.

9.18

На московском участке №3442 началась драка, пишет в твиттере депутат Совета депутатов Тимирязевского района Юлия Галямина.

9.12

Вторая задержанная во Владивостоке активистка «Открытой России» — без объяснения причин задержали Марию Зинеченко, сообщил «Медиазоне» координатор правозащитного направления организации Алексей Прянишников.

9.11

В Новокузнецке задержали несовершеннолетнюю активистку «Протестного Кузбасса» Милу Земцову, сообщил «ОВД-Инфо» координатор движения Лев Гяммер. По его словам, Земцова успела только открыть дверь подъезда, и ее задержали.

Самого Гяммера также задерживали сегодня утром, но отпустили.

9.07

Во Владивостоке задержан активист «Открытой России» Андрей Яроцкий, рассказал «Медиазоне» координатор правозащитного направления организации Алексей Прянишников.

Яроцкого задержали на выходе из подъезда во Владивостоке и доставили в отдел полиции. Сотрудники полиции упоминают некое уголовное дело по статье 318 или 319 УК, возбужденное в связи с инцидентом 12 июня, когда во Владивостоке полицейские помешали проведению учредительного съезда «Открытой России».

9.03

В Москве задержали генерального продюсера YouTube-канала «Навальный LIVE» Любовь Соболь.