Лишь 20% избирателей Бердска проголосовали за губернатора на 18.00
Полиция и народ: На шествии против пенсионной реформы задержали семь человек в Новосибирске
Бизнес как болото: ранее успешные кафе, сауны, салоны красоты выставлены на продажу в Бердске
С низкой явкой проходят выборы губернатора Новосибирской области
Более 15% выбрали губернатора на 15.00 в Бердске
Менее 7% проголосовали под саксофон на выборах губернатора в Бердске
16% украинцев симпатизируют Путину
Упавшую в колодец крупную собаку достали спасатели в Бердске
Дарим календарь-2019 с коллажем о Бердске!
Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации
Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает:
— Я могу узнать, моя жена проголосовала?
— Конечно, сейчас посмотрим. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе?
— Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
15 1
поэтому надо ходить и голосовать против ЕР, что бы ваши бюллетени не использовали за них
4 3
Зато рейтинги в Австрии высокие и на Украине
1 0
Кто-то еще ходит на выборы? Вот наивные…
3 1
Просто никто не верит в честность выборов, вот и не идут, всё ровно нарисуют то, что им нужно. Я конечно сходил, проголосовал за КПРФ, мне в принципе без разницы кто победит, главное чтобы не ЕР.
7 1
Не ходил и не буду.
1 0