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С низкой явкой проходят выборы губернатора Новосибирской области

Явка на 15.00 часов составила менее 19%, проголосовало 198 557 жителей региона. В Новосибирске избиратели показывают очень низкую активность.

9.09.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 6 коммент.

С низкой явкой проходят выборы губернатора Новосибирской области

Выборы главы Новосибирской области проходят 9 сентября

Как сообщили в облизбиркоме, явка на выборах губернатора по Новосибирской области на 15.00 составила 18,77%, проголосовало 399 325 жителей Новосибирской области. К этому времени на избирательные участки пришли 15,2% бердчан, имеющих право голоса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск«. Лидирует Здвинский район,  где к 15.00 проголосовать пришли 44,03% избирателей.

На 12.00 часов — 9,34%, проголосовало 198 557 жителей региона. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане к полудню проявили меньшую активность, чем в среднем по региону — менее 7% выбрали губернатора. В Новосибирске явка на 12.00 оказалась еще ниже — менее 5,6%.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает:
    — Я могу узнать, моя жена проголосовала?
    — Конечно, сейчас посмотрим. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе?
    — Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.

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  2. 234

    поэтому надо ходить и голосовать против ЕР, что бы ваши бюллетени не использовали за них

    Thumb up 4 Thumb down 3

  3. Аноним

    Зато рейтинги в Австрии высокие и на Украине ;)

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    Кто-то еще ходит на выборы? Вот наивные… :-D

    Thumb up 3 Thumb down 1

  5. Михаил

    Просто никто не верит в честность выборов, вот и не идут, всё ровно нарисуют то, что им нужно. Я конечно сходил, проголосовал за КПРФ, мне в принципе без разницы кто победит, главное чтобы не ЕР.

    Thumb up 7 Thumb down 1

  6. Аноним

    Не ходил и не буду.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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