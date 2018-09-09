С низкой явкой проходят выборы губернатора Новосибирской области

Как сообщили в облизбиркоме, явка на выборах губернатора по Новосибирской области на 15.00 составила 18,77%, проголосовало 399 325 жителей Новосибирской области. К этому времени на избирательные участки пришли 15,2% бердчан, имеющих право голоса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск«. Лидирует Здвинский район, где к 15.00 проголосовать пришли 44,03% избирателей.

На 12.00 часов — 9,34%, проголосовало 198 557 жителей региона. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане к полудню проявили меньшую активность, чем в среднем по региону — менее 7% выбрали губернатора. В Новосибирске явка на 12.00 оказалась еще ниже — менее 5,6%.