Более 15% выбрали губернатора на 15.00 в Бердске

При очередном подсчете явки избирателей на досрочные губернаторские выборы в Бердске установлено, что на 15.00 на избирательные участки пришли 15,2% бердчан, имеющих право голоса.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» зампредседателя территориальной избирательной комиссии Алексей Блынский, традиционно активно голосуют в пансионате ветеранов труда им. Калинина. За 5 часов до закрытия избирательных участков там проголосовало 84% избирателей.
— Микрорайон у нас хорошо голосует. Хуже явка в частном секторе, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Блынский.
Он отметил, что автобусы исправно возят по графику избирателей из отдаленных районов для голосования — срывов нет. Жалоб на нарушение выборного законодательство в бердскую ТИК пока не поступали.
Как сообщили в облизбиркоме, явка на выборах губернатора по Новосибирской области на 15.00 составила 18,77%, на 12.00 часов — 9,34%, проголосовало 198 557 жителей Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане к полудню проявили меньшую активность, чем в среднем по региону — менее 7% выбрали губернатора.
Избирательные участки закроются в 20.00. После этого участковые комиссии начнут подсчет голосов за каждого из четырех кандидатов на пост губернатора Новосибирской области. Победит тот, кто получит простое большинство. Явка значения не имеет.
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Вся страна на митинг пошла, а не на выборы
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А в психбольнице явка на выборы 100%! Наш дурдом голосует за травникова. Ура, товарищи!
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