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Более 15% выбрали губернатора на 15.00 в Бердске

В доме престарелых уже проголосовало почти 85%. Хорошую явку показывают участки в Микрорайоне. Отстает в голосовании частный сектор города и в целом Бердск от региона.

9.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.

Более 15% выбрали губернатора на 15.00 в Бердске

Узнать о кандидатах можно прямо на участке

При очередном подсчете явки избирателей на досрочные губернаторские выборы в Бердске установлено, что на 15.00 на избирательные участки пришли 15,2% бердчан, имеющих право голоса.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» зампредседателя территориальной избирательной комиссии Алексей Блынский, традиционно активно голосуют в пансионате ветеранов труда им. Калинина. За 5 часов до закрытия избирательных участков там проголосовало 84% избирателей.

— Микрорайон у нас хорошо голосует. Хуже явка в частном секторе, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Блынский.

Он отметил, что автобусы исправно возят по графику избирателей из отдаленных районов для голосования — срывов нет. Жалоб на нарушение выборного законодательство в бердскую ТИК пока не поступали.

Как сообщили в облизбиркоме, явка на выборах губернатора по Новосибирской области на 15.00 составила 18,77%, на 12.00 часов — 9,34%, проголосовало 198 557 жителей Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане к полудню проявили меньшую активность, чем в среднем по региону — менее 7% выбрали губернатора.

Избирательные участки закроются в 20.00. После этого участковые комиссии начнут подсчет голосов за каждого из четырех кандидатов на пост губернатора Новосибирской области. Победит тот, кто получит простое большинство. Явка значения не имеет.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Вся страна на митинг пошла, а не на выборы

    Thumb up 7 Thumb down 3

  2. Арам

    А в психбольнице явка на выборы 100%! Наш дурдом голосует за травникова. Ура, товарищи!

    Thumb up 2 Thumb down 3

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