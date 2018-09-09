Менее 7% проголосовали под саксофон на выборах губернатора в Бердске

В 8.00 в воскресенье, 9 сентября, в Новосибирской области открылось 2002 избирательных участка, в том числе 16 участков, которые образованы в местах временного пребывания избирателей. 49 участков открыты в Бердске Всего на территории региона на избирательных участках сегодня работают почти 16 тыс. членов избирательных комиссий.

Время работы избирательных участков с 8.00 до 20.00 часов (время местное). С собой необходимо иметь паспорт. По данным областной избирательной комиссии явка на 10.00 составила 2,69%, проголосовало 57 128 жителей Новосибирской области.

В Бердске на избирательном участке 1331 в микрорайоне Ясная поляна одним из первых проголосовал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

-Я всегда говорил и говорю – на выборы надо ходить, — убежден Шимкив. — Это возможность проявить свою гражданскую позицию, возможность ясно обозначить, каким вы видите будущее Новосибирской области. Даже если кандидат, за которого вы отдали голос, не побеждает, то у вас все равно будет моральное право спросить с власти, потребовать выполнять предвыборные обещания.

Тех, кто еще не успел проголосовать, спикер регионального парламента призвал прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг.

-В списках четыре кандидата от разных партий — у нас у всех есть выбор, — подчеркнул Андрей Шимкив. — Уважаемые новосибирцы и жители области – приходите на выборы и проголосуйте! Чем больше мы, избиратели, будем заинтересованы и неравнодушны, тем меньше равнодушных людей придет во власть. Я всегда напоминаю, на всех выборах: не проголосуем мы – проголосуют другие!

По данным на 12.00, в Бердске проголосовало 6,76% или 5603 человека, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в территориальной избирательной комиссии. Следующее подведение итогов явки состоится в 15.00. Пока наилучшие показатели по числу проголосовавших показывает пансионат ветеранов труда им. Калинина — там к полудню сделала выбор треть имеющих право голоса.

Хуже голосуют бердчане, живущие в частном секторе. Но в ТИК надеются, что послеобеденное время исправит ситуацию. Хотя, напомним, сейчас явка избирателей не имеет значения. Победит кандидат, набравший большинство голосов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в список избирателей в Бердске внесено 82 334 человека — по данным облизбиркома на 1 июля 2018 года. Но к ним прибавились около 200 человек, которым недавно исполнилось 18 лет.

По словам председателя ТИК Натальи Фокиной, 44 из 49 бердских избирательных участка оснащены видеонаблюдением, 18 участков имеют оборудование для голосования инвалидов. В тех помещениях, где избирательные центры расположены на вторых этажах, а таких 7, работают волонтеры, помогающие подняться пожилым людям. Для слепых бердчан-избирателей изготовили специальные трафареты.

Как рассказала председатель бердской ТИК, на досрочных губернаторских выборах 9 сентября впервые проголосуют 417 бердчан. Они, как всегда, получат подарки.

Избирателей из отдаленных районов автобусы возят по графику бесплатно. Подвоз к избирательным участкам организован для жителей поселков Вега, Борового и Нового, микрорайонов Юго-Восточного, Белокаменного и Раздольного, а также дач в районе водозабора и для тех, кто голосует в Бердском лесхозе. Автобусы будут перевозить бердчан, желающих выбрать губернатора, в промежутке времени с 9.30 до 17.00.

На каждом избирательном участке организовали свои праздничные программы, продажу сладостей и сдобы, концерты и выставки. В школе №1, например, к дню выборов приурочили награждение талантливых детей, победивших в региональном творческом фестивале. Церемония награждения сопровождалась выступлением хора преподавателей бердской музыкальной школы.

В Бердском политехническом колледже студенты не только напекли булочек и пирожков, но и организовали столы с чаепитием.

А в Городском доме культуры — настоящий уличный концерт. На крыльце ГДК играет саксофонист. На площадке поставили стулья и все желающие могут посидеть и послушать музыку.

Как сообщали «Курьер. Среда. Бердск» в территориальной избирательной комиссии, на 14.30 в воскресенье нарушений выборного законодательства на территории Бердска не зарегистрировано. На каждом участке дежурят сотрудники полиции.

Избирком Новосибирской области внес в список четверых кандидатов на пост главы региона: Андрея Травникова («Единая Россия»), Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Георгия Михайлова («Народный альянс») и Дмитрия Савельева (ЛДПР).