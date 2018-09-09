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16% украинцев симпатизируют Путину

Каждый шестой житель Украины выступает за восстановление связей с Москвой.

9.09.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

16% украинцев симпатизируют Путину

Владимир Путин на отдыхе

Каждый шестой житель Украины симпатизирует президенту России Владимиру Путину и выступает за восстановление связей с Москвой, об этом в эфире «Обозреватель-ТВ» заявил руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.
По словам Антиповича, согласно результатам соцопросов, примерно 16% украинцев имеют пророссийские настроения и положительно относятся к Путину. Данный факт, по его мнению, может привести к тому, что в Верховную Раду пройдет пророссийская партия.

Как уточнил эксперт, в основном это население Донбасса, а также южные и восточные регионы страны.

Очередные президентские и парламентские выборы на Украине запланированы на весну и осень 2019 года.

По результатам последних исследований, в рейтинге кандидатов на предстоящих выборах главы государства лидируют лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко. Третье место занимает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, больше всего у него поддержки на западе страны. За лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко проголосовали бы 6,2% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,6%.

Источник: РИА Новости


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