16% украинцев симпатизируют Путину

Упавшую в колодец крупную собаку достали спасатели в Бердске
Дарим календарь-2019 с коллажем о Бердске!
Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации
Кулаком разбил нос подростку за замечание не толкаться неизвестный на остановке в Бердске
Вместо убитого Захарченко главой ДНР назначен Пушилин
Требует заключить под стражу обвиняемую в хищении 2 млн рублей экс-чиновницу спикер горсовета Бердска
Опасаются сборищ пьяных компаний в сквере возле роддома в ЦГБ Бердска
За спасенного черного аиста подарит билеты в новосибирский зоопарк его директор жителям Бердска
Первую пятилетку отсидел осужденный за взятку в 3 млн рублей экс-мэр Бердска Потапов