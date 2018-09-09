Упавшую в колодец крупную собаку достали спасатели в Бердске

В субботу, 8 сентября, в Бердске прошла спасательная операция — доставали собаку, упавшую в открытый колодец. Происшествие произошло около 15.00 на производственной площадке между бизнес-центром «Вега» и предприятием «Мастер и К».

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», воющую на дне колодца крупную псину-дворняжку обнаружил охранник бизнес-центра и вызвал полицию. Полицейские, в свою очередь, обратились за помощью в бердский поисково-спасательный отряд.

Спасатели прибыли на место происшествия и достали собаку на поверхность. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный ПСО, колодец, «взявший в плен» животное был неглубокий. Спасатели с помощью специальной петли вытащили пса на поверхность. Спасательная операция заняла около 15 минут.

Освобожденное животное хотели отвезти в собачий приют «Надежда», но не получилось — собака вырвалась из рук своих спасителей и убежала. Поймать ее так и не смогли.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», опасный открытый колодец накрыли коробкой, чтобы в него не попал человек.