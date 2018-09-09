Бизнес как болото: ранее успешные кафе, сауны, салоны красоты выставлены на продажу в Бердске

Владельцы крупного бизнеса по меркам Бердска, который за много лет устоялся на рынке города и выдержал конкуренцию, продают с молотка. В их число вошли «Смайл-сити», «Дмитриевкая сауна» и комплекс Relax. Директор кафе «Смайл-сити» Алексей Брезгин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что свой бизнес он продал довольно быстро. Сейчас на сайтах о продаже недвижимости размещено объявление о продаже помещения кафе за 10 000 000 рублей. Цена проданного бизнеса общепита является коммерческой тайной.

— Я нашел более интересную для себя область бизнеса, где мне интересно и увлекательно заниматься. Бердска этот бизнес тоже коснется. Это область инвестирования, развития и обучения, помощи предпринимателям и консалтинга. Я понял, что бизнес общепита меня сильно сдерживает. Ведь это такое дело, которое требует постоянного внимания 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я отдал его в те руки, кто готов этим заниматься, горит желанием больше, чем я, — рассказал Алексей Брезгин.

По словам Алексей Геннадьевича причина продажи кафе не связана с тотальным упадком прибыли, однако бывший владелец кафе отметил некоторый спад дохода от заведения за последние три года. Помимо продажи помещения из-под «Смай-сити» в Бердске выставлено на продажу другое помещение из-под кафе с оборудованием и мебелью за 7 500 000 рублей.

— Пришло много игроков — New York Pizza , Mac Donalds, До-До-пицца и множество мелких общепитов. И они будут еще открываться. Конкуренция хорошая и она увеличивается, но качественных заведений все-же мало, — поделился своим мнением Алексей Брезгин.

Еще один крупный бизнес, который приносит немалый доход его владельцу Дмитрию Шмакову выставлен на продажу — комплекс «Дмитриевской сауны» и комплекс Relax продаются за 14 999 000 рублей за 38 999 000 рублей соответственно.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что по состоянию на 1 июля этого года на территории города зарегистрировано 2 989 предприятий и организаций, в том числе 23 крупных и средних. Ведут деятельность 2 513 предприятий. Из них 544 предприятия промышленности.

По данным Облстата закрыто 427 предприятия, в том числе 338 индивидуальных предпринимателей и 89 юридических лиц. Открыто 530 предприятий, в том числе 412 ИП и 118 юридических лиц.

Глобальный опрос аудиторско-консалтинговой группы «Барометр уверенности компаний» показал, что 84% собственников в России готовы отказаться от части активов из-за их неэффективности или каких-либо выявленных рисков. Как выяснилось, спроса на эти активы не хватает: только 32% инвесторов готовы вложиться в новые проекты.

На рекламных сайтах можно встретить огромное количество предложений о продаже бизнеса. Ценник на готовый бизнес разбросан от мал до велика. Так, бердские коммерсанты предлагают к продаже салоны красоты за 850 тысяч рублей и за 5 миллионов рублей. Продается шаверма за 80 000 рублей, цветочный магазин за 320 000 рублей, мясная лавка за 770 000 рублей и даже детский центр развития за 1 000 000 рублей. Если нет желания рисковать, то в Бердске можно приобрести готовое дело за 25 000 рублей. Как правило, причина продажи бизнеса — это смена места жительства. Но чаще всего предприниматели меняют свой род деятельности и пробуют себя в новых сферах деятельности.

Так, действующий бизнес с хорошей окупаемостью предлагает к продаже владелец магазина автотоваров Дмитрий. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что после 8 лет успешной работы и стабильной прибыли, которая продолжает расти, бизнесмен решил продать дело, так как решил заняться рекламой.

— У меня нет времени заниматься двумя видами бизнеса одновременно. Конкуренции у нашего магазина нет, но вот государство с каждым годом создает законы, которые тормозят развитие бизнеса, — поделился своим мнением владелец магазина автотоваров.

Консультант в области налогообложения Александр Маслов знает о рынке малого бизнеса все: через его руки проходят 90% отчетов о ведении бизнеса предпринимателей Бердска. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что кризис в экономике Бердска наблюдается давно.

— Экономика стоит на месте и не двигается. Сейчас наблюдается такая тенденция, что мелкий бизнес размывает сильно. Экономика сейчас находится в условном положении. Бизнес больше идет на закрытие, чем на открытие. Люди открывают свое дело и просто не выдерживают конкуренцию более крупного предприятия, — рассказал Александр Маслов.

Александр Михайлович отметил, что начинают свое дело с ноля только те, кто имеет в этом необходимость. Все же в Бердске существует малый бизнес, который идет на «ура», например, сейчас наблюдается всплеск продажи школьной одежды и принадлежностей. Подвижки продажи алкоголя тоже имеют место быть. Опытный финансист связывает упадок малого предпринимательства со снижением покупательской способности:

— Нет денег у людей на отдых или покупку чего-то лишнего. Люди хотят кушать, один средний чек сегодня около 800 рублей. Когда новый магазин открывается, тогда есть спрос и интерес к нему. Но все же люди чаще ходят в такие магазины как Fix price или дисконт-центры. Из-за этого бизнес стоит в болоте. Когда начнется процесс товар-деньги-товар, тогда и оживет экономика Бердска.

Александр Маслов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что многие предприниматели ощущают трудности в ведении бизнеса из-за повышения арендной платы помещений, требований законов, например, об установке кассового аппарата . Кроме того, заработная плата наемного работника не должна быть менее 12 000 рублей. Поэтому работодателям-бизнесменам проще самим встать за прилавок, тем самым сократить расходы на ведение своего бизнеса.

— Некоторый бизнес в Бердске работает на убыток, тогда приходится применять сложную процедуру банкротства. Такое мне встречалось не часто. Бизнесмен все равно старается уменьшить свои затраты, тем или иным способом. Кто-то вовсе уходит в подполье, чтобы выжить в условиях конкуренции рынка товаров и услуг, — поделился опытом финансист Бердска.