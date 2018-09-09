Бизнес как болото: ранее успешные кафе, сауны, салоны красоты выставлены на продажу в Бердске

Кафе, гостиница и сауна выставлены на продажу
Владельцы крупного бизнеса по меркам Бердска, который за много лет устоялся на рынке города и выдержал конкуренцию, продают с молотка. В их число вошли «Смайл-сити», «Дмитриевкая сауна» и комплекс Relax. Директор кафе «Смайл-сити» Алексей Брезгин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что свой бизнес он продал довольно быстро. Сейчас на сайтах о продаже недвижимости размещено объявление о продаже помещения кафе за 10 000 000 рублей. Цена проданного бизнеса общепита является коммерческой тайной.
— Я нашел более интересную для себя область бизнеса, где мне интересно и увлекательно заниматься. Бердска этот бизнес тоже коснется. Это область инвестирования, развития и обучения, помощи предпринимателям и консалтинга. Я понял, что бизнес общепита меня сильно сдерживает. Ведь это такое дело, которое требует постоянного внимания 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я отдал его в те руки, кто готов этим заниматься, горит желанием больше, чем я, — рассказал Алексей Брезгин.
По словам Алексей Геннадьевича причина продажи кафе не связана с тотальным упадком прибыли, однако бывший владелец кафе отметил некоторый спад дохода от заведения за последние три года. Помимо продажи помещения из-под «Смай-сити» в Бердске выставлено на продажу другое помещение из-под кафе с оборудованием и мебелью за 7 500 000 рублей.
— Пришло много игроков — New York Pizza , Mac Donalds, До-До-пицца и множество мелких общепитов. И они будут еще открываться. Конкуренция хорошая и она увеличивается, но качественных заведений все-же мало, — поделился своим мнением Алексей Брезгин.
Еще один крупный бизнес, который приносит немалый доход его владельцу Дмитрию Шмакову выставлен на продажу — комплекс «Дмитриевской сауны» и комплекс Relax продаются за 14 999 000 рублей за 38 999 000 рублей соответственно.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что по состоянию на 1 июля этого года на территории города зарегистрировано 2 989 предприятий и организаций, в том числе 23 крупных и средних. Ведут деятельность 2 513 предприятий. Из них 544 предприятия промышленности.
По данным Облстата закрыто 427 предприятия, в том числе 338 индивидуальных предпринимателей и 89 юридических лиц. Открыто 530 предприятий, в том числе 412 ИП и 118 юридических лиц.
Глобальный опрос аудиторско-консалтинговой группы «Барометр уверенности компаний» показал, что 84% собственников в России готовы отказаться от части активов из-за их неэффективности или каких-либо выявленных рисков. Как выяснилось, спроса на эти активы не хватает: только 32% инвесторов готовы вложиться в новые проекты.
На рекламных сайтах можно встретить огромное количество предложений о продаже бизнеса. Ценник на готовый бизнес разбросан от мал до велика. Так, бердские коммерсанты предлагают к продаже салоны красоты за 850 тысяч рублей и за 5 миллионов рублей. Продается шаверма за 80 000 рублей, цветочный магазин за 320 000 рублей, мясная лавка за 770 000 рублей и даже детский центр развития за 1 000 000 рублей. Если нет желания рисковать, то в Бердске можно приобрести готовое дело за 25 000 рублей. Как правило, причина продажи бизнеса — это смена места жительства. Но чаще всего предприниматели меняют свой род деятельности и пробуют себя в новых сферах деятельности.
Так, действующий бизнес с хорошей окупаемостью предлагает к продаже владелец магазина автотоваров Дмитрий. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что после 8 лет успешной работы и стабильной прибыли, которая продолжает расти, бизнесмен решил продать дело, так как решил заняться рекламой.
— У меня нет времени заниматься двумя видами бизнеса одновременно. Конкуренции у нашего магазина нет, но вот государство с каждым годом создает законы, которые тормозят развитие бизнеса, — поделился своим мнением владелец магазина автотоваров.
Консультант в области налогообложения Александр Маслов знает о рынке малого бизнеса все: через его руки проходят 90% отчетов о ведении бизнеса предпринимателей Бердска. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что кризис в экономике Бердска наблюдается давно.
— Экономика стоит на месте и не двигается. Сейчас наблюдается такая тенденция, что мелкий бизнес размывает сильно. Экономика сейчас находится в условном положении. Бизнес больше идет на закрытие, чем на открытие. Люди открывают свое дело и просто не выдерживают конкуренцию более крупного предприятия, — рассказал Александр Маслов.
Александр Михайлович отметил, что начинают свое дело с ноля только те, кто имеет в этом необходимость. Все же в Бердске существует малый бизнес, который идет на «ура», например, сейчас наблюдается всплеск продажи школьной одежды и принадлежностей. Подвижки продажи алкоголя тоже имеют место быть. Опытный финансист связывает упадок малого предпринимательства со снижением покупательской способности:
— Нет денег у людей на отдых или покупку чего-то лишнего. Люди хотят кушать, один средний чек сегодня около 800 рублей. Когда новый магазин открывается, тогда есть спрос и интерес к нему. Но все же люди чаще ходят в такие магазины как Fix price или дисконт-центры. Из-за этого бизнес стоит в болоте. Когда начнется процесс товар-деньги-товар, тогда и оживет экономика Бердска.
Александр Маслов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что многие предприниматели ощущают трудности в ведении бизнеса из-за повышения арендной платы помещений, требований законов, например, об установке кассового аппарата . Кроме того, заработная плата наемного работника не должна быть менее 12 000 рублей. Поэтому работодателям-бизнесменам проще самим встать за прилавок, тем самым сократить расходы на ведение своего бизнеса.
— Некоторый бизнес в Бердске работает на убыток, тогда приходится применять сложную процедуру банкротства. Такое мне встречалось не часто. Бизнесмен все равно старается уменьшить свои затраты, тем или иным способом. Кто-то вовсе уходит в подполье, чтобы выжить в условиях конкуренции рынка товаров и услуг, — поделился опытом финансист Бердска.
Да они с Бердска свалить хотят. Пусть пургу ненесут
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Не знаю насчёт салонов красоты и этого здания у вокзала, а сауна Димитровская давным давно устарела. Там все с 90х. Кто туда ходил последние несколько лет непонятно, они и цены не понижали.
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Время «Саун» с балаганчиками подошло к концу…Все свои индивидуальные баньки выстроили уже,и дёшево и чисто и под боком!!!
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Интересна логика предпринимателей,платить больше 12000 они не хотят,в то же время плачутся о снижении покупательской способности,на сколько часов,на свою зарплату сможет тот же админинстратор снять сауну?
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на месячную зарплату пару часов с девочкой)
6 2
с девочкой это надо уже пару месяцев батрачить на хозяина!
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Бизнесу будет тогда комфортно, когда всю прибыль он будет забирать себе. Налоги при этом не платить, а зарплату наёмным работникам должно платить государство. Да, и кассовый аппарат тоже должно дать государство…
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Для понимания: нигде в мире (!) не существует требования наличия (супердорогих!) онлайн-касс, как в РФ. Даже наличие обычных касс — и то далеко не везде и не во всех сферах обязательно. И в том числе в тех странах, где цены на услуги и уровень жизни значительно выше наших.
Кроме того, онлайн-кассы — это не разовые 20-50 тысяч рублей (в зависимости от типа и возможностей). Онлайн касса требует присутствия и фискального регистратора тоже. А это — около 10 тысяч рублей ежегодно (!). Дальше накиньте сверху абонентскую плату одного из шести ОФД, услугами которого вы обязаны воспользоваться. Ну и дальше по мелочи — ремонт, обслуживание, плата за интернет (который тоже необходим!)
Короче наивные покупатели, далёкие от всего этого даже не в курсе, какую кормушку создали себе «силовики» и повесили на шею бизнесу, который должен выдавить это всё с клиентов (ибо клиенты — единственный источник доходов!)
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«помещение из-под кафе»
Что это такое?
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При обнищании населения не возможно вести бизнес. Это у Путина все чего там растет,а у народа всё усыхает
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…Так, действующий бизнес с хорошей окупаемостью предлагает к продаже владелец магазина автотоваров Дмитрий. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что после 8 лет успешной работы и стабильной прибыли, которая продолжает расти, бизнесмен решил продать дело, так как решил заняться рекламой…
Странный подход, все растет, прибыль увеличивается стабильно уже 8 лет, а тут — да пошло оно все, продам и буду рекламу делать
…Александр Михайлович отметил, например, сейчас наблюдается всплеск продажи школьной одежды и принадлежностей…
….. этот Александр Михайлович, всплеск на данную группу товаров есть всегда, но только в августе!
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В рекламном бизнесе Бердска еще та жопа! Вон курьер тоже подрабатывает ксерокопиями не от хорошей жизни.
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Всех кого вы перечислили 100% продают из-за нерентабельности. По мелкому бизнесу дела обстоят плохо, а в 2019 году будет ещё хуже. Из-за повышения НДС, пенсионного возраста, сильно ослабевшего рубля покупательная способность будет сильно падать, в следствии чего будут сокращать персонал или вовсе закрывать бизнес. Готовьтесь, в следующем году будет полная *опа.
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Откуда пришли туда, как домой, и возвращаются. «Опа» седа обитания кишечно-желудочных мыслителей последнего столетия.
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Поправил: «среда обитания»
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Начинайте инвестировать!
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Радует все это. Помойки и гадюшники хотят уйти из Бердска. Давайте, не до свидания, давайте прощайте. Может и вырастет продолжительность жизни в конкретном городе страны. Люди будут меньше питаться имитацией продуктов и посещать инфицированные злачные места.
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Меньше питаться имитацией продуктов каждый может начинать уже сейчас. Вот только где взять настоящие продукты, которые у нас в реальности производятся гораздо меньше чем когда-то в СССР? Программу «нефть в обмен на еду» (шутка, но близко к истине) — прикрыли в качестве «контрсанкций» (на самом деле ни разу не «контр» — и это уже не шутка), а собственное производство — разве что курятина и яцца. Больше ничего нет!
В общем предлагаете переходить на «питание солнцем и водой»? Покажите пример! Посмотрим, на сколько вырастет продолжительность вашей жизни за оставшиесь 60 дней
16 3
Человек всегда получает то, что заслужил. Ничего случайного и неожиданного не может быть в принципе. Многолетняя, почти вековая мечта о халяве.воплотилась в реалиях демократии. Видели глазки, что покупали, ешьте, хоть повылазьте.
Нет ничего более дорого, чем глупость. Ее искупают лишениями и жизнью. И не только своей, но и самых дорогих близких людей.
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Ну так и вы это тоже скушаете. Али как всегда предполагаете, что мимо вас всё прогрохочет? Ню-ню
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У каждого есть выбор: есть или не есть. Я из помоек не питаюсь. У меня все свое.
4 2
Красавчик
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«собственное производство — разве что курятина и яцца. Больше ничего нет!»
Рукалицо.
4 2
Финансист Маслов ничего не сказал про «драконовские»штрафы и различные «наказания » от многочисленных проверяющих которых не волнует малый бизнес
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«но качественных заведений все, же мало»
Основное слово здесь «качественных». В упомянутой здесь сауне с открытия в улучшение ни копейки не вкладывается. Мебель вся раздолбаная, плитка отслаивается, из окон дует. Да и вообще грязно и не комфортно. Та же ерунда с салонами красоты, что вложили при запуске то и остается на долгие года. В Новосибе рядом с работой, салон красоты, каждые 1.5 года меняют весь интерьер. Вокруг чистота, внутри порядок, мастера улыбаются. Постоянно стараюсь туда заходить по надобности, несмотря на несколько завышенный ценник. Готов платить за качественное обслуживание деньги.
Про общепит даже не заикаюсь. Если нужно, что-то отметить потрачусь, но поеду в город.
6 0
Ваш Маслов вообще ничего не понимает и всякую ерунду несет! А то что он видит в отчетах это очень далеко от реальности!
8 1
И бизнесменами назвали и опытными экономистами, а то, что на грани банкротства, не озвучили. Продают, когда дохода не приносит, либо когда нужны бабки на новое вложение. А тут речь ведут о какой-то ерунде — бизнес с нуля — который и так не тянет в Бердске. Горе-экономисты.
И жаловаться на снижение покупательской способности, когда твои работники получают пол ставки минималки, это прошлое десятилетие. Что для города оба интервьюируемых сделали, кроме попытки заработать себе денег?
8 0
Финансист Маслов…. повеселили
6 0