Все на выборы! Дорожите своим голосом!

Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации
Кулаком разбил нос подростку за замечание не толкаться неизвестный на остановке в Бердске
Вместо убитого Захарченко главой ДНР назначен Пушилин
Требует заключить под стражу обвиняемую в хищении 2 млн рублей экс-чиновницу спикер горсовета Бердска
Опасаются сборищ пьяных компаний в сквере возле роддома в ЦГБ Бердска
За спасенного черного аиста подарит билеты в новосибирский зоопарк его директор жителям Бердска
Первую пятилетку отсидел осужденный за взятку в 3 млн рублей экс-мэр Бердска Потапов
Деньгами коррупционеров полнят Пенсионный фонд
Засекретили проверку единороссов после письма Путину о пенсионной реформе в Бердске
Подскажите за кого голосовать?
0 0
Протифф повышения пенсионного возраста, воровства, коррупции и захвата берегов, за Потапова 2.0 )
7 1
Голосуй сердцем
https://www.youtube.com/watch?v=77iiuWxR3ME
1 1
При Горбачёве рынка так и появилось. Зато появился при Ельцине с Немцовым.
До чего лживый этот Немцов, а может не лживый, просто ему порулить оч хотелось.
1 4
Делаем ставки господа по поводу явки, думаю, не больше 35, максимум 40% и с большим отрывом, «победит» ясное дело кто.
0 0
Я все время путаюсь,кто виноват в наших бедах Обама или Трамп?
0 1