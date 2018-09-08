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Дарим календарь-2019 с коллажем о Бердске!

Ко Дню рождения Бердска Издательский дом «БукЪвица» выпустил подарочный календарь. Ждем вас за своим экземпляром!

8.09.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 4 коммент.

Дарим календарь 2019 с коллажем о Бердске!

Календарь на 2019 год

В канун Дня города Издательский дом «БукЪвица» выпустил календарь с ярким коллажем о Бердске. Приглашаем вас за своим БЕСПЛАТНЫМ экземпляром!

Ждем вас по адресам:

Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, ул.Ленина, 38

С 9.00 до 18.00.

Дарим календарь 2019 с коллажем о Бердске!

 


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Дарим календарь-2019 с коллажем о Бердске! Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации Кулаком разбил нос подростку за замечание не толкаться неизвестный на остановке в Бердске

(4) Комментариев

  1. брат

    точно с коллажОм,не с коллажЕм?

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  2. Аноним

    Почему настолько мелкие и не разборчивые цифры в месяцах календаря? Лупа к календарю, тоже бесплатно, прилагается?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Leonnz

    сегодня заберу))

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