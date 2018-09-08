Дарим календарь-2019 с коллажем о Бердске!

Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации
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Засекретили проверку единороссов после письма Путину о пенсионной реформе в Бердске
точно с коллажОм,не с коллажЕм?
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Почему настолько мелкие и не разборчивые цифры в месяцах календаря? Лупа к календарю, тоже бесплатно, прилагается?
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Это ж не карманный календарик!!!
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сегодня заберу))
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