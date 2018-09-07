КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
Продам 1-комнатную квартиру 89134819080 Светлана
Продам 3-комн. Северный 89134819080 Светлана
Продам 1-комн. студию 89134819080 Светлана
Продам 1-комн. студию
продам однокомнатную квартиру
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кулаком разбил нос подростку за замечание не толкаться неизвестный на остановке в Бердске

Вместо убитого Захарченко главой ДНР назначен Пушилин

Требует заключить под стражу обвиняемую в хищении 2 млн рублей экс-чиновницу спикер горсовета Бердска

Опасаются сборищ пьяных компаний в сквере возле роддома в ЦГБ Бердска

За спасенного черного аиста подарит билеты в новосибирский зоопарк его директор жителям Бердска

Первую пятилетку отсидел осужденный за взятку в 3 млн рублей экс-мэр Бердска Потапов

Деньгами коррупционеров полнят Пенсионный фонд

Засекретили проверку единороссов после письма Путину о пенсионной реформе в Бердске

Санкции: доллар по 72 рубля, евро по 84

Бизнес как болото: ранее успешные кафе, сауны, салоны красоты выставлены на продажу в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Вместо убитого Захарченко главой ДНР назначен Пушилин

Александр Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Ему было 42 года.

7.09.2018 Фото: Фокус.ua Нет комментариев

Вместо убитого Захарченко главой ДНР назначен Пушилин

Пушилина назначили исполняющим обязанности главы ДНР‍

Парламент самопровозглашенной ДНР проголосовал за назначение председателя Народного совета Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики, пишет РИА Новости.

Ранее депутаты досрочно сняли полномочия главы ДНР с Александра Захарченко в связи с его смертью.

Пушилин представлял интересы ДНР в контактной группе по Донбассу, сейчас решается вопрос, кто заменит его на этом посту. «Есть много достойных людей, которые могут представлять интересы ДНР на минской площадке», — считает сам политик.

Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Ему было 42 года.

По информации властей республики, при теракте пострадали одиннадцать человек.

Задержаны несколько подозреваемых, которые подтвердили, что это была диверсия со стороны Киева. При этом в СБУ отвергли обвинения в причастности к преступлению.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кулаком разбил нос подростку за замечание не толкаться неизвестный на остановке в Бердске Вместо убитого Захарченко главой ДНР назначен Пушилин Требует заключить под стражу обвиняемую в хищении 2 млн рублей экс-чиновницу спикер горсовета Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика