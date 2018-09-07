Кулаком разбил нос подростку за замечание не толкаться неизвестный на остановке в Бердске
Вместо убитого Захарченко главой ДНР назначен Пушилин
Требует заключить под стражу обвиняемую в хищении 2 млн рублей экс-чиновницу спикер горсовета Бердска
Опасаются сборищ пьяных компаний в сквере возле роддома в ЦГБ Бердска
За спасенного черного аиста подарит билеты в новосибирский зоопарк его директор жителям Бердска
Первую пятилетку отсидел осужденный за взятку в 3 млн рублей экс-мэр Бердска Потапов
Деньгами коррупционеров полнят Пенсионный фонд
Засекретили проверку единороссов после письма Путину о пенсионной реформе в Бердске
Санкции: доллар по 72 рубля, евро по 84
Бизнес как болото: ранее успешные кафе, сауны, салоны красоты выставлены на продажу в Бердске