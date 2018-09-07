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Бердский велогонщик Артём Гневкин вошёл в ТОП-10 на Первенстве России

В конце августа, в Омске в четвертый раз состоялось Первенство России по велоспорту на треке. Около ста сильнейших гонщиков страны приехали на «Омский велотрек», чтобы сразиться за титул победителя. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Новосибирска, Бердска, Кемерово, Тулы, Тюменской, Московской и Свердловской областей.

Уже четвертый год подряд «Омский велотрек» становится площадкой для одного из самых главных стартов сезона. В этом году срок проведения соревнований назначен на 22-24 августа. Воспитанники СШ «Авангард» Артём Гневкин и Аркадий Покровский после предварительной квалификации вышли в финал А велотрековой гонки скретч, в котором велосипедисты боролись за призовые места. В финале Артём вошел в ТОП-10 сильнейших гонщиков страны на треке, завоевав 6 место. Ребята тренируются под руководством Александра Николаевича Мартыненко.

Поздравляем Артёма Гневкина и его тренера со столь замечательным результатом!