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За спасенного черного аиста подарит билеты в новосибирский зоопарк его директор жителям Бердска

Андрей Шило приедет на праздник улицы Лунной 9 сентября. Реконструкция дороги повлекла за собой создание целого паркового пространства в Микрорайоне.(ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)

7.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

 

За спасенного черного аиста подарит билеты в новосибирский зоопарк его директор жителям Бердска

Праздник улицы Лунной начнется в ДК «Родина», расположенном на ул. Лунной

В воскресенье, 9 сентября, в Бердске состоится праздник улицы Лунной, в честь которого в ДК «Родина» и на нескольких площадках Микрорайона пройдут спортивные программы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» на праздник приедет директор новосибирского зоопарка Андрей Шило. Он подарит бердчанам билеты для бесплатного посещения зоопарка. Таким образом Андрей Ростиславович отблагодарит горожан за спасенного птенца черного аиста, который теперь поселился в зоопарке Новосибирска.

Реконструкция ул. Лунной и благоустройство дворов по приоритетным программам дали начало созданию паркового пространства в Микрорайоне, который объединит впоследствии парк у дома №2 на Лунной и сквер «Мой солнышко» у бердского роддома, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Программа праздника

ДК «Родина»

10:30-15:30 большой зал ДК «Родина»
Концертная программа «Улица детства моего», посвященная реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» Бердска, улица Лунная с участием творческих коллективов ДК «Родина», ДХШ «Весна», ДОУ города Бердска.

12:00-16:00 фойе 2 этажа
1.Конкурс рисунков достопримечательностей и любимых мест горожан (онлайн-режим).
2. Выставка рисунков воспитанников ДОУ микрорайона, посвященных празднику улицы Лунная.
Победители получат ценные призы и приглашения на экскурсию в Бердский историко-художественный музей (выставка картин художников 1920-1940-х годов).

12:00-16:00 крыльцо ДК «Родина»
Конкурсы на знание названий улиц и истории города, песен, посвященных улицам города Бердска, городам России и др.

13:30-17:00 площадь ДК «Родина»
Выставка авто/мото техники

Пешеходные переходы улицы Лунной

12:00-13:30 пешеходный переход у ДК «Родина»
Акция по безопасности дорожного движения (юные инспекторы дорожного движения ЦДО «Перспектива»).

14:00-15:30 пешеходный переход Лунная-Красная Сибирь
Акция по безопасности дорожного движения Областного полка ГИБДД и аниматоров ОДМ города Бердска.

Детская спортивная площадка около дома №2 на ул. Лунной
14:40-15:00
Проведение спортивного праздника двора, сбор участников велопробега.
15:00-15:10
Старт и проезд участников велопробега по улице Лунная до школы №11

Стадион школы №11
15:10-16:30
Проведение конкурсов «Безопасное колесо» среди участников велопробега и зрителей.

Стадион «Вега»
10:00-18:00 уличное футбольное поле
Первенство Новосибирской области по футболу среди команд юношей 2006-2007 года рождения (150 участников).

10:00-12:30 зал ФОК «Вега»
Турнир по мини-футболу среди команд 2010-2011 года рождения «Кубок будущего» (100 участников).


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