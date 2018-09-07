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Порядок оформления пенсий в ближайшие 2 года разъяснил ПФ

Пенсионный фонд: увеличение возраста выхода на пенсию планируется плавным. На первом этапе оно может затронуть мужчин 1959-го и женщин 1964 года рождения.

7.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Порядок оформления пенсий в ближайшие 2 года разъяснил ПФ

Управление пенсионного фонда по Бердску всегда было в числе лучших по области

Обсуждаемые пенсионные изменения предусматривают, что люди, которые будут выходить на пенсию по новым правилам в ближайшие два года, смогут ее оформить на полгода раньше. Такую льготу для граждан, которым предстоит первыми выходить на пенсию по-новому, предложил президент России. «РГ» разбиралась, как это может быть организовано.

Увеличение возраста выхода на пенсию планируется плавным. На первом этапе оно может затронуть мужчин 1959-го и женщин 1964 года рождения. В 2019 году им, соответственно, исполнится 60 и 55 лет, то есть они достигнут нынешнего, действующего пенсионного возраста. Если законопроект о повышении возраста выхода на пенсию будет принят, то для этой категории планка нового возраста сдвинется не на год, а на шесть месяцев. То есть женщины смогут оформить пенсию в 55 лет и 6 месяцев, а мужчины — в 60 лет и 6 месяцев.

Этот льготный порядок сохранится и в 2020 году. Тогда будут выходить на пенсию мужчины, родившиеся в 1960 году и женщины 1965 года рождения. Они смогут оформить пенсию в 61 год и 6 месяцев — мужчины, и в 56 лет и 6 месяцев — женщины.

«Для наглядности приведем конкретный пример, — пояснили «РГ» в Пенсионном фонде России. — Допустим, человек по действующему законодательству должен выйти на пенсию в феврале 2019 года. В случае принятия законопроекта с этого года начнется плавный переходный период к новым величинам пенсионного возраста. В соответствии с этим выход на пенсию для такого человека будет перенесен на один год, то есть на февраль 2020-го. Однако согласно предложенным президентом России поправкам к законопроекту для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019-2020 годах, будет действовать особая льгота — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Это значит, что пенсия человеку в нашем примере будет назначена в августе 2019 года, а обратиться за ней он сможет, как и сейчас, за месяц до даты ее назначения, то есть уже в июле 2019-го года».

Получается, что граждане, у которых день рождения выпадает на первую половину года, будут оформлять ее в предыдущем году, в соответствующем месяце второго полугодия. Для тех, кто родился во второй половине года, срок оформления пенсии настанет в том же году, в первой его половине (см. таблицу).

Кстати

Пенсии по старости будут проиндексированы с 1 января следующего года на 7,05 процента, об этом вчера сообщили в ПФР. В 2020 году индексация составит 6,6 процента, а в 2021-м — 6,3 процента. Такие параметры заложены в проект бюджета ПФР на 2019-й и два последующих года. Расходная часть бюджета фонда, предназначенная для выплаты страховых пенсий, проектировалась с учетом предложений и параметров, которые прозвучали в телеобращении президента. Каждый год средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров предполагается увеличивать на тысячу рублей. Так что к 2024 году размер страховой пенсии должен достичь 20 тысяч рублей. ПРФ также пояснил, как будут индексироваться социальные пенсии. С 1 апреля прибавку рассчитают по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Запланировано, что в 2019 году социальные пенсии вырастут на 2,4 процента и в среднем составят 9215 рублей.

Порядок оформления пенсий в ближайшие 2 года разъяснил ПФ
Инфографика «РГ»: Леонид Кулешов / Ирина Невинная
Источник: РГ


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