Засекретили проверку единороссов после письма Путину о пенсионной реформе в Бердске

О проверке из-за голосования на сессии по обращению депутатов к Путину против пенсионной реформы новосибирские единороссы заявили официально. Проверку вызвало голосование большинства бердских депутатов из фракции «Единая Россия» — большинство депутатов воздержались от голосования, тем самым продемонстрировав несогласие с повышением пенсионного возраста. Беспартийный депутат назвала грядущую проверку отсутствием демократии в стране

В пресс-центре новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» комментировать «Курьер. Среда. Бердск» проверку отказались:

— Данная информация является конфиденциальной, информация засекречена.

Представитель бердского отделения ЕР Татьяна Пучкова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что о данной проверке и ее итогах она не слышала.

Напомним, что в период подготовки к сессии, прошедшей 31 июля, часть бердских депутатов предложила к обсуждению вопрос об обращении к президенту России, председателю правительства и в Заксобрание Новосибирской области.

— Мы не поддержали данную инициативу, и 30 июля состоялось заседание депутатского объединения «Единой России», на котором депутаты-единороссы рассмотрели этот вопрос и приняли консолидированное решение не поддерживать обращение. Пенсионный маневр – вопрос болезненный, актуальный и касается каждого. Мы понимаем, что чудес не бывает. Если не проводить изменения пенсионного законодательства, то случится ситуация, когда Пенсионный фонд окажется неплатежеспособным по обязательствам перед людьми, которые уже сейчас, по действующему законодательству, находятся на заслуженном отдыхе. Надо принимать какие-то решения. Поэтому мы готовы войти в состав рабочей группы Законодательного собрания и внести свои предложения, – заявил Валерий Бадьин.

Политики сходятся во мнении, что результат голосования надиктован политикой партии «Единая Россия». Чему сопротивляются другие партии. В частности, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», активно выступают против пенсионной реформы коммунисты.