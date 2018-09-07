RAEX подтвердил рейтинг Банку Акцепт на уровне ruВВB+, прогноз «стабильный»

Ключевыми позитивными факторами, оказывающими влияние на уровень рейтинга, являются адекватный запас капитала и его устойчивость к реализации кредитных рисков, а также высокие показатели рентабельности бизнеса при хорошем покрытии чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. Поддержку рейтингу оказывают историческая стабильность ресурсной базы и существенный запас ликвидности на фоне наличия дополнительных источников ликвидности. Ресурсную базу банка положительно характеризует низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах. Агентство положительно оценивает низкий уровень кредитования связанных сторон, а также существенное снижение в 2017 — I пол. 2018 гг. диспропорций оборотов по отдельным кассовым символам.
Агентство отмечает устойчивость занимаемых банком позиций и адекватную представленность в основном регионе присутствия с учетом прочных экономических связей с администрацией Новосибирской области.
Для справки:
АО «Банк Акцепт» (г. Новосибирск, рег. номер 567) специализируется на кредитовании ФЛ, ЮЛ и ИП, расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, операциях с ценными бумагами. Головной и 10 дополнительных офисов банка находятся в Новосибирской области, также есть филиал в Москве и по 1 операционному офису в Омске, Барнауле и Красноярске. На 01.08.2018 величина активов банка составила 18 млрд руб. (162-е место в рэнкинге RAEX), размер собственных средств – 2,3 млрд руб., прибыль после налогообложения за 7 месяцев 2018 года составила 144,7 млн руб.
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