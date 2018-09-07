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Встроенную мебель из дерева Медведев сделает стандартом жилья

Проработать этот вопрос по поручению главы российского правительства должны уже к октябрю.

7.09.2018 Фото: pixabay 3 коммент.

Встроенную мебель из дерева Медведев сделает стандартом жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил «проработать вопрос включения в критерии отнесения жилых помещений к стандартному жилью наличие встроенной мебели из дерева, произведенной на территории Евразийского экономического союза». Об этом говорится в итоговом протоколе правительственного совещания «Об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины», которое состоялось в Петрозаводске 20 июля (есть в распоряжении РБК).

Согласно документу уже к 3 октября Минстрой, Минпромторг и Минэкономразвития при участии «Дом.РФ» должны подготовить свои предложения по этому вопросу. В тексте поручения также указано, что ведомства должны изучить ​«возможность приобретения с помощью ипотечного кредитования жилых помещений, укомплектованных встроенной мебелью».

В Минстрое и Минэкономразвития подтвердили, что получили поручение, в Минпромторге не ответили на запрос РБК. В пресс-службе «Дом.РФ» переадресовали вопрос в Минстрой.

Автор инициативы — гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков, присутствовавший на совещании у Медведева. Шестаков также является президентом Ассоциации предприятий мебельной деревообрабатывающей промышленности России (в состав НКО входят более 90 мебельных предприятий, деревообрабатывающие компании). «На эту тему я выступал, и Дмитрию Анатольевичу эта идея понравилась, и он поручил министру строительства заняться проработкой этого вопроса», — рассказал РБК сам Шестаков.

По его словам, он предложил включить в «стандарт сдаваемого жилья» отделку и минимальный набор мебели — для кухни, прихожей и ванной комнаты. При этом, по его словам, необходимо, чтобы этот стандарт стал обязательным для всех застройщиков, «по крайней мере для экономпроектов». «Чтобы не было пяти лет ремонта, когда весь дом стучит молотками, чтобы было как в Европе», — говорит он.

Очевидно, инициатива может поддержать и спрос на мебель. Согласно оценке аналитиков «РБК Исследования рынков», объем розничных продаж мебельной продукции в России по итогам 2017 года снизился на 4,9%, составив 397,1 млрд руб. Продажи, согласно исследованию «Прогноз развития рынка мебели на 2017–2018 годы», снижаются с 2015 года. Впрочем, по данным Шестакова, рынок мебели в России в прошлом году не упал, а вырос на 1–2%.

Источник: РБК


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    …других проблем в стране нету,да …..

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    А игрушки, прибитые к полу сделает?

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