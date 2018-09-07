За 5 млн рублей наймет перевозчика пассажиров мэрия Бердске

Мэрия Бердска ищет перевозчика на муниципальные маршруты с октября по ноябрь 2018 года. Начальная и максимальная сумма контракта 5 341 879,48 рублей. Деньги выделят из бердского бюджета за 2018 год. Объектом торгов выступают городские маршруты с №1 по №9. Срок подачи заявок продлится до 19 сентября. Торги пройдут утром 24 сентября.

Муниципалитет Бердска выдвигает стандартные требования к потенциальным перевозчикам — вместимость пассажиров в автобусе должна быть не менее 39 человек, перевозка пассажиров осуществляется по регулируемым тарифам, установленным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Полученная плата за проезд пассажи ров и провоз багажа остается в распоряжении перевозчика.

До начала пассажирских перевозок победитель аукциона за свой счет должен установить на автобусы и в офисные помещения специальное оборудование и программные продукты, предназначенные для обеспечения контроля за соблюдением условий контракта и безопасностью дорожного движения.

Перевозчику необходимо установить на автобусы специальное техническое оборудование для работы в автоматизированной системе оплаты проезда и организовывает перевозку пассажиров по действующим в городе Бердске микропроцессорным пластиковым картам, в том числе граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки при проезде в общественном транспорте.

По условиям контракта перевозчик обязан содержать специальное оборудование в технически исправном состоянии и нести все расходы, связанные с его эксплуатацией.

За свой счет перевозчик должен произвести переустановку специального оборудования при замене автобусов. Наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек является основным требованием для участия в аукционе.