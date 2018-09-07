КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
Продам 1-комнатную квартиру 89134819080 Светлана
Продам 3-комн. Северный 89134819080 Светлана
Продам 1-комн. студию 89134819080 Светлана
Продам 1-комн. студию
продам однокомнатную квартиру
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кулаком разбил нос подростку за замечание не толкаться неизвестный на остановке в Бердске

Вместо убитого Захарченко главой ДНР назначен Пушилин

Требует заключить под стражу обвиняемую в хищении 2 млн рублей экс-чиновницу спикер горсовета Бердска

Опасаются сборищ пьяных компаний в сквере возле роддома в ЦГБ Бердска

За спасенного черного аиста подарит билеты в новосибирский зоопарк его директор жителям Бердска

Первую пятилетку отсидел осужденный за взятку в 3 млн рублей экс-мэр Бердска Потапов

Деньгами коррупционеров полнят Пенсионный фонд

Засекретили проверку единороссов после письма Путину о пенсионной реформе в Бердске

Санкции: доллар по 72 рубля, евро по 84

Бизнес как болото: ранее успешные кафе, сауны, салоны красоты выставлены на продажу в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


За 5 млн рублей наймет перевозчика пассажиров мэрия Бердске

Контракт с перевозчиком по маршрутам с №1 по №9 заключат с октября по ноябрь 2018 года. У перевозчика должна быть лицензия на перевозку не менее 8 пассажиров.

7.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

За 5 млн рублей наймет перевозчика пассажиров мэрия Бердске

автобус должен вмещать в себя не менее 39 человек

Мэрия Бердска ищет перевозчика на муниципальные маршруты с октября по ноябрь 2018 года. Начальная и максимальная сумма контракта 5 341 879,48 рублей. Деньги выделят из бердского бюджета за 2018 год. Объектом торгов выступают городские маршруты с №1 по №9. Срок подачи заявок продлится до 19 сентября. Торги пройдут утром 24 сентября.

Муниципалитет Бердска выдвигает стандартные требования к потенциальным перевозчикам — вместимость пассажиров в автобусе должна быть не менее 39 человек, перевозка пассажиров осуществляется по регулируемым тарифам, установленным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Полученная плата за проезд пассажиров и провоз багажа остается в распоряжении перевозчика.

До начала пассажирских перевозок победитель аукциона за свой счет должен установить на автобусы и в офисные помещения специальное оборудование и программные продукты, предназначенные для обеспечения контроля за соблюдением условий контракта и безопасностью дорожного движения.

Перевозчику необходимо установить на автобусы специальное техническое оборудование для работы в автоматизированной системе оплаты проезда и организовывает перевозку пассажиров по действующим в городе Бердске микропроцессорным пластиковым картам, в том числе граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки при проезде в общественном транспорте.

По условиям контракта перевозчик обязан содержать специальное оборудование в технически исправном состоянии и нести все расходы, связанные с его эксплуатацией.

За свой счет перевозчик должен произвести переустановку специального оборудования при замене автобусов. Наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек является основным требованием для участия в аукционе.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кулаком разбил нос подростку за замечание не толкаться неизвестный на остановке в Бердске Вместо убитого Захарченко главой ДНР назначен Пушилин Требует заключить под стражу обвиняемую в хищении 2 млн рублей экс-чиновницу спикер горсовета Бердска

(1) Комментарий

  1. Никола

    Не будет в городе нормального общественного транспорта, пока будут отдельно муниципальные маршруты и отдельно коммерческие маршрутки.
    Под «нормальным общественным транспортом» я понимаю такой, который ходит точно в установленное время с раннего утра до позднего вечера (а еще лучше — круглосуточно), в него всегда можно сесть и есть единый тариф независимо от количества пересадок.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика