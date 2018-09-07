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Проиндексируют пенсии по старости на 7% с 1 января 2019 года

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 15 400 рублей.

7.09.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Проиндексируют пенсии по старости на 7% с 1 января 2019 года Пенсии по старости проиндексируют с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% в 2020 году и на 6,3% в 2021 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Расходы на выплату страховых пенсий на 2019-2021 годы определены с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных по итогам обращения президента Российской Федерации от 29 августа 2018 года. Так, было учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на тысячу рублей ежегодно при индексации с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 и 2021 годах соответственно и обеспечивающего рост к 2024 году пенсии указанной категории пенсионеров до 20 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе ПФР.

Там напомнили, что в результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2019 году составит 15,4 тыс. рублей.

«Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В 2019 году — на 2,4%. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году составит 9 215 рублей (104,2% к ПМП)», — уточнили в ПФР.

В настоящее время размер социальной пенсии составляет 9052 рубля.

В целях поддержания минимального уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров в бюджете Фонда предусмотрены расходы на федеральную социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте, пояснили в пресс-службе.

«Все остальные предложения президента России Владимира Путина по смягчению параметров законопроекта о пенсионном возрасте были также учтены при подготовке проекта бюджета ПФР (они будут оформлены как поправки ко второму чтению)», — добавили в фонде.

Согласно законопроекту, бюджет ПФР на 2019 сформирован по доходам в сумме 8,6 трлн рублей и по расходам — 8,6 трлн рублей, что превышает показатели 2018 года на 358,2 млрд рублей (на 104,3%) по доходам и на 115,9 млрд рублей (на 101,4%) по расходам. Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 2019-2021 годы определено на постоянной основе с учетом тарифа в размере 22% и тарифа 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов. Для финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат, финансируемых за счет средств федерального бюджета, в 2019 году предусмотрено поступление трансфертов из федерального бюджета в объеме 3,3 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий — 1,9 трлн рублей.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. А.

    А работающим инвалидам проиндексируют пенсию ????

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