Меркель наконец-то поддержала действия России в Сирии‍

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Издание подчеркивает, что антитеррористическая операция России в Сирии осложнялась тем, что боевики пытались использовать мирных жителей как «живые щиты».
«Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», — заявила глава правительства, комментируя операцию в провинции Идлиб.
Меркель также добавила, что обсудила этот вопрос с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее солидарность с озабоченностью Москвы из-за присутствия террористов в Идлибе выразили и в США. Глава Госдепа Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона «работать по вопросу терроризма» в провинции.
Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе легитимных властей Сирии начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.
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Для Поросёнка Пети и нового мэра — ну вот,видите,что даже А.Меркель поддержала нашего президента В.Путина,сказав,что боевики используют мирных жителей как «живые щиты».Они — боевики,ведь специально не дают уйти мирному населению,они его используют как заградительный отряд,и ещё чтобы потом по всему миру протрубить,что Асад и Россия»стреляют по мирному населению».Теперь всем понятно,что наши поросята и мэры всю неправду про Сирию говорили,всё факты подтасовывали,ещё был на сайте так называемый «прохфессор кислых щей»,который всегда притаскивал лживую и фальшиую информацию,которая противоречила настоящей правде обо всём,что делала Россия за рубежом,так и внутри страны.Единственные на сайте,кому я стал верить,так это Истмат,Гость,Патриот,остальные из различных огранизаций и партий,типа «Рога и копыта».И,я вот тоже подумал,а не организовать мне какую-нибудь партийку,типа «Союз меча и орала» и начать собирать денежки со всех,кто хочет вступить в эту партию,ну где-то по 100 рубл.по началу — ведь наш знакомый НАвальный также денежки свои собирает…
Человек —-
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«я дам вам парабеллум…»(с)
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