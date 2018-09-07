Отменить НДС на золото для возвращения капиталов хочет Минфин

Минфин России задумался о полной отмене НДС на золото, полагая, что данная мера поможет вернуть в страну капиталы на десятки миллиардов рублей, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.

«Вопрос еще обсуждается, и сейчас появился дополнительный импульс для его решения. Вы можете наблюдать, что государство уделяет большое внимание репатриации капиталов. Выяснилось, что целый ряд граждан хотели бы репатриировать свои капиталы, но вложить их не в банковскую систему, а в слитки золота. Это личное право. Препятствием же для этого сейчас служит НДС», — сказал Моисеев.

«Мы получаем обращения, в том числе от банков, они говорят, что есть клиенты, готовые внести значительные суммы — порядка миллиарда рублей и купить золото, при этом клиент хочет иметь возможность забрать, когда ему нужно, пару слитков. Если эта мера позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна», — заявил замминистра.

Сейчас граждане при покупке золота в банке обязаны уплатить НДС, который составляет 18%, а со следующего года будет повышен до 20%. При этом при продаже слитков банку НДС не возмещается. Вопрос об отмене налога обсуждается в министерстве с прошлого года, однако изначально Минфин хотел решить вопрос через систему, выстроенную по аналогии с trade-in при продаже автомобилей, поскольку планировал освободить от уплаты НДС только инвестиционное золото, а не то, которое будет использоваться, к примеру, ювелирами.

«Проблема в том, что за этим потоком никогда не уследить. Действительно, мы обсуждали отмену НДС на инвестиционное золото много лет, но потом отказались, поскольку поставить надежный заслон на пути золота к ювелирам все равно невозможно. Если отменять, то на все», — пояснил Моисеев.

Он напомнил, что в Казахстане после того, как там был отменен НДС на золото, спрос на него со стороны населения колоссально вырос. Вместе с тем замглавы Минфина признал, что окончательного решения по этому вопросу в России пока нет. «Решение в конечном итоге будет за руководством», — отметил он. «С другой стороны, вы, конечно, понимаете, что золото — это не предмет первой необходимости, это не хлеб. Есть вещи, которые людям нужны намного больше, но НДС на них никто не отменяет», — добавил Моисеев.

Источник: РИА Новости