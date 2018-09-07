КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
Продам студию
Продам 3-х комнатную квартиру
Продам 3-х комнатную квартиру
Продам новую студию в Белокаменном!
Продам 1к
Продам 2к 8(913)-761-9931 Александр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ремонта не будет 4 года в протекающем рентгенкабинете ЦГБ Бердска

Отменить НДС на золото для возвращения капиталов хочет Минфин

Меркель наконец-то поддержала действия России в Сирии‍

Введут режим ЧС из-за порыва теплосети в Новом поселке Бердска?

Украла 45 тыс. рублей посетительница одной из саун Новосибирска

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Отказаться от пенсионных преференций готовы депутаты от «Единой России»

Меняют электропроводку в жутком инфекционном отделении ЦГБ Бердска

Запретили есть на улице власти итальянской Флоренции

Законность референдума в Крыму признала делегация из США

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Отменить НДС на золото для возвращения капиталов хочет Минфин

Сейчас граждане при покупке золота в банке обязаны уплатить НДС, который составляет 18%, а со следующего года будет повышен до 20%. При продаже слитков банку НДС не возмещается.

7.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Отменить НДС на золото для возвращения капиталов хочет Минфин

Минфин России задумался о полной отмене НДС на золото, полагая, что данная мера поможет вернуть в страну капиталы на десятки миллиардов рублей, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.

«Вопрос еще обсуждается, и сейчас появился дополнительный импульс для его решения. Вы можете наблюдать, что государство уделяет большое внимание репатриации капиталов. Выяснилось, что целый ряд граждан хотели бы репатриировать свои капиталы, но вложить их не в банковскую систему, а в слитки золота. Это личное право. Препятствием же для этого сейчас служит НДС», — сказал Моисеев.

«Мы получаем обращения, в том числе от банков, они говорят, что есть клиенты, готовые внести значительные суммы — порядка миллиарда рублей и купить золото, при этом клиент хочет иметь возможность забрать, когда ему нужно, пару слитков. Если эта мера позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна», — заявил замминистра.

Сейчас граждане при покупке золота в банке обязаны уплатить НДС, который составляет 18%, а со следующего года будет повышен до 20%. При этом при продаже слитков банку НДС не возмещается. Вопрос об отмене налога обсуждается в министерстве с прошлого года, однако изначально Минфин хотел решить вопрос через систему, выстроенную по аналогии с trade-in при продаже автомобилей, поскольку планировал освободить от уплаты НДС только инвестиционное золото, а не то, которое будет использоваться, к примеру, ювелирами.

«Проблема в том, что за этим потоком никогда не уследить. Действительно, мы обсуждали отмену НДС на инвестиционное золото много лет, но потом отказались, поскольку поставить надежный заслон на пути золота к ювелирам все равно невозможно. Если отменять, то на все», — пояснил Моисеев.

Он напомнил, что в Казахстане после того, как там был отменен НДС на золото, спрос на него со стороны населения колоссально вырос. Вместе с тем замглавы Минфина признал, что окончательного решения по этому вопросу в России пока нет. «Решение в конечном итоге будет за руководством», — отметил он. «С другой стороны, вы, конечно, понимаете, что золото — это не предмет первой необходимости, это не хлеб. Есть вещи, которые людям нужны намного больше, но НДС на них никто не отменяет», — добавил Моисеев.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ремонта не будет 4 года в протекающем рентгенкабинете ЦГБ Бердска Подсудимая чиновница присвоила себе полномочия главы Отменить НДС на золото для возвращения капиталов хочет Минфин

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика