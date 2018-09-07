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Украла 45 тыс. рублей посетительница одной из саун Новосибирска

Деньги находились в куртке, которую и похитила 30-летняя воровка. При обыске у нее нашли похищенное.

7.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Украла 45 тыс. рублей посетительница одной из саун Новосибирска

Полиция на страже порядка

3 сентября в полицию поступило сообщение о краже, совершенной в одной из саун Центрального района Новосибирска. Как выяснилось, у одного из посетителей, пока он находился в заведении, пропала куртка, в которой находилось 45 тысяч рублей. об этом сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Как выяснили сотрудники отдела полиции №1 «Центральный», кражу совершила одна из посетительниц сауны. Установив адрес подозреваемой, 30-летней жительницы Заельцовского района, полицейские в ходе обыска изъяли у нее похищенную куртку и часть денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 


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