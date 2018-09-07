Украла 45 тыс. рублей посетительница одной из саун Новосибирска

Ремонта не будет 4 года в протекающем рентгенкабинете ЦГБ Бердска
Отменить НДС на золото для возвращения капиталов хочет Минфин
Меркель наконец-то поддержала действия России в Сирии
Введут режим ЧС из-за порыва теплосети в Новом поселке Бердска?
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Отказаться от пенсионных преференций готовы депутаты от «Единой России»
Меняют электропроводку в жутком инфекционном отделении ЦГБ Бердска
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