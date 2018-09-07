Отказаться от пенсионных преференций готовы депутаты от «Единой России»

Заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко поддержал инициативу об отказе депутатов от положенных им пенсионных преференций. Он назвал это решение абсолютно правильным и заявил, что готов добровольно пойти на этот шаг.

В понедельник соответствующее предложение озвучил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совместном заседании генсовета «Единой России» и совета руководителей ее фракций.

Единороссы единогласно приняли решение поддержать эту идею, а также поручить своим коллегам в Госдуме проработать соответствующую законодательную инициативу и внести ее на рассмотрение палаты, чтобы сам закон вступил в силу уже с 1 января 2019 года. До этого времени, как отметил Турчак, парламентарии могут добровольно отказаться от положенных им преференций. По его мнению, последствия принимаемых решений парламентарии должны ощущать на себе, иначе они не могут рассчитывать на понимание и поддержку граждан, поэтому Турчак предложил применить принцип «начинать нужно с самих себя» и установить для депутатов Госдумы и членов Совфеда получение пенсии «в общем и едином для всех граждан РФ порядке».

В беседе с ТАСС Ревенко напомнил, что «Единая Россия» по всей стране развернула обсуждение вопросов совершенствования пенсионного законодательства, ее депутаты провели десятки тысяч встреч в регионах. По его словам, один из вопросов, с которым к партийцам обращались их избиратели, касался пенсионного обеспечения депутатов.

«В такие моменты, которые переживает сейчас наше общество, особенно важным является запрос на справедливость. И я считаю абсолютно правильным ответить на этот запрос — начать с себя. Я считаю, что для нас является принципиально важным именно в такие моменты быть ближе к людям. И поэтому я полностью поддерживаю и считаю абсолютно правильным принятое [генсоветом партии] решение: я считаю, что нам необходимо отказаться от пенсионных преференций, я лично сам отказываюсь от этих преференций», — заявил он.

Ревенко также пояснил, что генсовет «Единой России» принял политическое решение, а его реализацией, согласно принятому документу, займется непосредственно фракция в Госдуме.

«Генсовет партии принял политическое решение. За него проголосовали единогласно все члены генсовета, многие из которых являются членами фракции «Единая Россия» в Госдуме и входят в ее руководящие органы. Таким образом, фракции нужно будет конкретизировать и реализовать это политическое решение: каким будет механизм реализации этого поручения, какие именно поправки, формулировки будет необходимо внести в закон, — это вопрос, который предстоит решить фракции», — подчеркнул политик.

Закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы»

Согласно закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы», парламентарии имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, которая устанавливается «по заявлению гражданина решением руководителя федерального органа исполнительной власти по социальной защите населения». Иными словами, чтобы получить заявленные преференции, депутат или сенатор должен написать заявление на имя министра труда и социальной защиты с просьбой предоставить ему эти дополнительные выплаты.

Источник: ТАСС