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В отмывании бюджетных денег заподозрили певицу Надежду Бабкину

Артистку и по совместительству чиновницу обвиняют в конфликте интересов и злоупотреблении. За год она заключила контрактов со своим театром на 7 млн рублей.

7.09.2018 Фото: Google.Images Один комментарий

В отмывании бюджетных денег заподозрили певицу Надежду Бабкину

Надежда Бабкина вышла царицей на концерте в Бердске

Российская певица и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина оказалась фигурантом независимого расследования, призванного выявить членов Московской городской думы и Московской областной думы, злоупотребляющих своим положением. По мнению экспертов международной независимой организации Transparency International в случае с Бабкиной присутствует неоспоримый конфликт интересов, а значит, не исключены и злоупотребления.

Портал российского отделения неправительственной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International обнародовал итоги расследования в отношении девяти депутатов Московской городской думы и Московской областной думы. Согласно опубликованным данным, член комиссии столичной думы по культуре и массовым коммуникациям, российская певица Надежда Бабкина попала под подозрение о конфликте интересов.

«Надежда Бабкина параллельно занимает должность члена комиссии по культуре и массовым коммуникациям Думы Москвы и руководителя фольклорного театра «Русская песня». При заключении договора с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, Бабкина вместе с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов… За год Надежда Бабкина заключила с собственным театром три контракта на сумму около семи млн. руб.», — говорится в сообщении.

«Помимо этого реализация билетов на театрально-зрелищные мероприятия также находится в ведении комиссии по культуре, а значит, и самой певицы», — сообщает Transparency International.

Помимо Бабкиной в расследовании фигурируют фамилии лыжника Александра Легкова, также занимающего должность заместителя председателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта , генерального директора направления «Москва» в Группе компаний «Пионер» Олега Сороки, являющегося членом ​комиссий Мосгордумы по градостроительству и землепользованию, по городскому хозяйству и жилищной политике, и других.

Источник: МК


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(1) Комментарий

  1. zizou

    Артистку и по совместительству чиновницу обвиняют в конфликте интересов и злоупотреблении
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    ниможытбыть! она как артистка любит Путина и к тому же член правящей партии как чиновница — дважды кристально честная!

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