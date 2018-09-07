В отмывании бюджетных денег заподозрили певицу Надежду Бабкину

Надежда Бабкина вышла царицей на концерте в Бердске
Российская певица и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина оказалась фигурантом независимого расследования, призванного выявить членов Московской городской думы и Московской областной думы, злоупотребляющих своим положением. По мнению экспертов международной независимой организации Transparency International в случае с Бабкиной присутствует неоспоримый конфликт интересов, а значит, не исключены и злоупотребления.
Портал российского отделения неправительственной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International обнародовал итоги расследования в отношении девяти депутатов Московской городской думы и Московской областной думы. Согласно опубликованным данным, член комиссии столичной думы по культуре и массовым коммуникациям, российская певица Надежда Бабкина попала под подозрение о конфликте интересов.
«Надежда Бабкина параллельно занимает должность члена комиссии по культуре и массовым коммуникациям Думы Москвы и руководителя фольклорного театра «Русская песня». При заключении договора с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, Бабкина вместе с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов… За год Надежда Бабкина заключила с собственным театром три контракта на сумму около семи млн. руб.», — говорится в сообщении.
«Помимо этого реализация билетов на театрально-зрелищные мероприятия также находится в ведении комиссии по культуре, а значит, и самой певицы», — сообщает Transparency International.
Помимо Бабкиной в расследовании фигурируют фамилии лыжника Александра Легкова, также занимающего должность заместителя председателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта , генерального директора направления «Москва» в Группе компаний «Пионер» Олега Сороки, являющегося членом комиссий Мосгордумы по градостроительству и землепользованию, по городскому хозяйству и жилищной политике, и других.
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Артистку и по совместительству чиновницу обвиняют в конфликте интересов и злоупотреблении
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ниможытбыть! она как артистка любит Путина и к тому же член правящей партии как чиновница — дважды кристально честная!
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