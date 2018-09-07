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Фото: Грефу сейчас Травников расскажет о Бердске

Бердск ждет прорыв?

7.09.2018 5 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Илья:

Глава Сбера приблы в Академпарк. С врио. Бердск ждет прорыв?

Фото: Грефу сейчас Травников расскажет о Бердске


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(5) Комментариев

  1. Новый мэр

    Да пофигу

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  2. Никола

    Сейчас наобещают электорату молочные реки с кисельными берегами — лишь бы выбрали кого надо. А после выборов — как обычно — вспомнят, что на эти фантазии нет денег.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Поросёнок Пётр

    Ну да, Травников такой..
    Герман Оскарович, хотел бы с вами поговорить про Бердск и про прорыв.
    Нууу, Андрей Александрович, это можно, прорыв, так прорыв, а давайте я вам в Новосибирске фонтан с лазерами построю.
    А давайте Герман Оскарович, то, что нам нужно!

    «Инновационный фонтан, изобретённый нашими инженерами, — мы подарим Новосибирску эту инновационную разработку, — заявил сегодня президент Сбербанка Герман Греф во время визита в Академгородок.
    «В чем инновационность? Это реализовано нашими инженерами. К световому оформлению традиционному будет лазерное сопровождение, как внешнее, так и встроенное, что позволяет на водный экран транслировать любые изображения», — добавил Греф.

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  4. Смотрящий

    Прорыва? Уже был прорыв — канализации, отопления, уже страшно какого ПРОРЫВА еще ждать.

    Thumb up 1 Thumb down 1

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