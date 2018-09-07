Фото: Грефу сейчас Травников расскажет о Бердске

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Да пофигу
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Сейчас наобещают электорату молочные реки с кисельными берегами — лишь бы выбрали кого надо. А после выборов — как обычно — вспомнят, что на эти фантазии нет денег.
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Ну да, Травников такой..
Герман Оскарович, хотел бы с вами поговорить про Бердск и про прорыв.
Нууу, Андрей Александрович, это можно, прорыв, так прорыв, а давайте я вам в Новосибирске фонтан с лазерами построю.
А давайте Герман Оскарович, то, что нам нужно!
«Инновационный фонтан, изобретённый нашими инженерами, — мы подарим Новосибирску эту инновационную разработку, — заявил сегодня президент Сбербанка Герман Греф во время визита в Академгородок.
«В чем инновационность? Это реализовано нашими инженерами. К световому оформлению традиционному будет лазерное сопровождение, как внешнее, так и встроенное, что позволяет на водный экран транслировать любые изображения», — добавил Греф.
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фууу…. а я то думал из инновационный фонтан не струями воды бьет, а прямо купюры из него вылетают…
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Прорыва? Уже был прорыв — канализации, отопления, уже страшно какого ПРОРЫВА еще ждать.
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