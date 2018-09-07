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Нацистской свастикой расписал вандал памятник Ленину в Новосибирске

Полицейские оперативно задержали «художника». Памятник отмыли.

7.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Нацистской свастикой расписал вандал памятник Ленину в Новосибирске

Полиция на страже порядка

Вечером 6 сентября полицейские задержали возле памятника Ленину в центре Новосибирска вандала, который исписал постамент скульптуры.

На место полицейских вызвали очевидцы около 22:00.

«Гражданин был задержан на месте сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и доставлен в отдел полиции, где на него был составлен протокол административный», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Протокол на задержанного, как уточнили в полиции, составили по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Утром 7 сентября с памятника уже смыли все рисунки, сообщает с места происшествия корреспондент НГС.


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