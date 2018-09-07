Запретили есть на улице власти итальянской Флоренции

В силу вступило распоряжение властей города, запрещающее есть на тротуарах в центре города, сообщает Daily Mail.

Запрет распространяется на четыре улицы, наиболее посещаемые туристами (Виа де Нери, Пьяццале-дельи-Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна). В этих местах между 12 и 15 часами, а также между 18 и 22 часами есть, сидя на тротуарах, порогах магазинов и жилых домов, теперь нельзя. Такое правило будет действовать до 6 января 2019 года.

Магазины должны будут повесить специальные плакаты для клиентов, которые изготовит муниципалитет. На них на итальянском и английском языках будет написано о запрете. Нарушителям придется заплатить штраф в 500 евро.

Источник: РИА Новости