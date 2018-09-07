Запретили есть на улице власти итальянской Флоренции

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Правильное решение. Мусорят там сами «высококультурные» европейцы. Наблюдала картину в центре Амстердама. Центральная площадь, фонтан. На ступеньках и на краю этого фонтана сидит множество молодых людей…это не туристы. нет! Местные жители, студенты, вероятно, разные… Едят свои любимые хотдоги и бросают обертку прямо на тротуар. Сама лично видела. В итоге весь центр завален мусором.
Утром проходит мусорная машина по улице. Она как бы сгребает все, что перед ней, а что по краям осталось, уж извиняйте…так и остается валяться…
Россияне намного культурнее европейцев. У нас мало кто может вот так швырнуть обертку или бумажку на тротуар.
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» нас мало кто может вот так швырнуть обертку или бумажку на тротуар.» (с)
вы видимо в Европе больше времени чем в России проводите))
Сколько угодно примеров, когда где шёл- там бросил(фантик/бутылку/окурок- нужное подчеркнуть).
Чего далеко ходить, вон про парк в Бердске, где волонтёры убираются, постоянно говорят- тусуется там молодёжь- всё мусором завалено.
Так что тут, как в поговорке про бревно в глазу.
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