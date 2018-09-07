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Запретили есть на улице власти итальянской Флоренции

Штрафовать на 500 евро будут тех, кто ест, сидя на тротуарах и порогах домов во время обеда и ужина.

7.09.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Запретили есть на улице власти итальянской Флоренции
В силу вступило распоряжение властей города, запрещающее есть на тротуарах в центре города, сообщает Daily Mail.

Запрет распространяется на четыре улицы, наиболее посещаемые туристами (Виа де Нери, Пьяццале-дельи-Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна). В этих местах между 12 и 15 часами, а также между 18 и 22 часами есть, сидя на тротуарах, порогах магазинов и жилых домов, теперь нельзя. Такое правило будет действовать до 6 января 2019 года.

Магазины должны будут повесить специальные плакаты для клиентов, которые изготовит муниципалитет. На них на итальянском и английском языках будет написано о запрете. Нарушителям придется заплатить штраф в 500 евро.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Анна Автоледи

    Правильное решение. Мусорят там сами «высококультурные» европейцы. Наблюдала картину в центре Амстердама. Центральная площадь, фонтан. На ступеньках и на краю этого фонтана сидит множество молодых людей…это не туристы. нет! Местные жители, студенты, вероятно, разные… Едят свои любимые хотдоги и бросают обертку прямо на тротуар. Сама лично видела. В итоге весь центр завален мусором.

    Утром проходит мусорная машина по улице. Она как бы сгребает все, что перед ней, а что по краям осталось, уж извиняйте…так и остается валяться…

    Россияне намного культурнее европейцев. У нас мало кто может вот так швырнуть обертку или бумажку на тротуар.

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    • a.danilov

      » нас мало кто может вот так швырнуть обертку или бумажку на тротуар.» (с)

      вы видимо в Европе больше времени чем в России проводите))
      Сколько угодно примеров, когда где шёл- там бросил(фантик/бутылку/окурок- нужное подчеркнуть).
      Чего далеко ходить, вон про парк в Бердске, где волонтёры убираются, постоянно говорят- тусуется там молодёжь- всё мусором завалено.
      Так что тут, как в поговорке про бревно в глазу.

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