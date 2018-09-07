Кулаком разбил нос подростку за замечание не толкаться неизвестный на остановке в Бердске

С агрессивными людьми не стоит вступать в конфликт
Взрослый мужчина набросился с кулаками на 18-летнего юношу и разбил ему нос вечером 6 сентября в Бердске.
Первокурсник одного из новосибирских вузов Антон (имя изменено) возвращается в Бердск довольно поздно, около 21.00. Здесь ему еще нужно пересаживаться на автобус, чтобы доехать до дома в поселок Вега.
Вечером 6 сентября, как всегда, он добрался до остановки «Радиозавод» и ждал общественный транспорт. На остановке никого не было. Чтобы не мешать проходящим по тротуару пешеходам, Антон встал на краю остановочной платформы. Но все же помешал. Мужчине лет 30-35. Тот, проходя мимо, сильно толкнул его. В ответ парень сделал замечание, мол, он никому не мешает, зачем толкаться.
Антон даже не ожидал, что в ответ на безобидное замечание, взрослый человек ударит его кулаком в лицо.
— Мужчина разбил сыну нос. Он в ответ толкнул его, что было сил. Хорошо еще, что ребенок не слабый, занимается спортом. Мужчина упал. Я даже предположить боюсь, что могло быть бы дальше, если бы не подошел автобус. Я с сыном провел беседу. Объяснил ему, что в подобной ситуации нужно было не реагировать на агрессивного человека. И лучше было бы промолчать. Я понимаю, что была задета мужская гордость. Но, а если бы в кармане неадекватного человека оказался бы нож. Что было бы тогда? — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» отец пострадавшего парня Андрей.
Теперь Андрей боится за сына и пока первое время намерен встречать его из института. Хотя тот против. Бердчанин не может понять одного, как взрослый человек мог наброситься на подростка: если чешутся кулаки — найди себе ровню.
— Я в Бердске прожил всю жизнь. И заметил, что за последние лет пять люди стали злее и агрессивнее, немало встречается и неадекватных личностей. Хочу посоветовать родителям подростков, никто ведь не знает, что какой-нибудь псих не набросится на 14-летнего ребенка, поговорить с детьми. Рассказать им, как вести себя в экстренных ситуациях. Ведь не всегда рядом могут оказаться полицейские или другие взрослые, способные защитить. И не все подростки могут постоять за себя, — отметил Андрей.
Семья пострадавшего юноши не обращалась в полицию. Вряд ли полицейские найдут обидчика сына, предполагал Андрей. К тому же, мала вероятность того, что рядом с местом конфликта есть видеонаблюдение. Да и сын не слишком пострадал, подчеркнул бердчанин.
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Окак! А может этот студент дерзкий и резкий? Может он сам первый нагрубил и задел плечом дяденьку, за что совершенно правильно получил в табло! И нафига об этом писать в газету? Первым на жаловаться чтобы выгородить своего сыночка студента? Или рассказать всем какой он крутой дал отпор злому здоровому дядьке?
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Он в ответ толкнул его, что было сил. Хорошо еще, что ребенок не слабый, занимается спортом. Мужчина упал.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/09/07/374575-kulakom-razbil-nos-podrostku-za-zamechanie-ne-tolkatsya-neizvestnyj-na-ostanovke-v-berdske#comments
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Подростки за 5- 10 лет то же изменились не в лучшую сторону, один из них дожил до 30
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