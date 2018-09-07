Требует заключить под стражу обвиняемую в хищении 2 млн рублей экс-чиновницу спикер горсовета Бердска

Сегодня, 7 сентября, с некоторым опозданием началось второе заседание суда по делу бывшего руководителя бердского муниципального учреждения Анны Захаровой и трех ее пособников. По версии следствия, она незаконно начислила себе премии на 1 млн рублей, а кроме того,такую же сумму заплатила трем лицам в виде зарплаты, на что не имела права.

Начался процесс, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 28 августа. Тогда представитель потерпевшей стороны — спикер бердского горсовета депутатов Валерий Бадьин в суд не явился. Обвиняемая Анна Захарова и ее пособники Сергей Горбунов, Ника Шапран, Ирина Кращук прибыли в зал судебного заседания, как и сегодня.

На этот раз Бадьин пришел на судебное заседание, которое началось с его допроса, сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала суда.

Валерий Георгиевич потребовал заключить под стражу Захарову, заявив, что на него уже оказывалось давление:

-У нас город маленький. Говорить, кто оказывал давление, я не буду.

Кроме того, спикер горсовета подчеркнул, что вопросы о том, как могла руководитель муниципального учреждения присваивать деньги в течение двух лет, следует адресовать не ему. Все это время деятельность «Центра информационного и материального обеспечения» курировал бывший первый замглавы Александр Тужик.

-Создали такое ЦИМО, а входило в структуру управления финансов и налоговой политики. Судя по названию, они должны были заниматься не финансами, а объединить в себе сотрудников материального и информационного блока, — высказался Бадьин. -Я владеть материалами дела, с моей точки зрения, не должен. Ущерб бюджету администрации причинен и это я подтверждаю.

Вместе с тем, адвокат Захаровой Николай Муштин подал судье Наталье Агеевой ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. По его мнению, в обвинительном заключении отсутствует конкретика — что за деньги и в какое время получила его доверительница.

-Ходатайство заявлено не потому, что защита хочет затянуть дело, — пояснил Муштин. — Иного пути, кроме как возврата дела прокурору, я не вижу.

Несмотря на то, что подсудимые и адвокаты не против удовлетворения ходатайства, гособвинитель Анна Белова предложила отклонить просьбу. По ее оценке обвинительное заключение соответствует закону и на его основании суд может вынести приговор.

Суд отклонил ходатайство, поскольку доказательства вины или невиновности изучены не были, и перенес заседание на 13 сентября.

Анне Захаровой инкриминируют 5 преступных эпизодов — растрату и присвоение более 2 млн рублей бюджетных средств.

Первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Теперь на скамье подсудимых еще трое Горбунов, Кращук и Шапран, которые проходят как пособники в растрате. Пособники ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Зазарова похитила 56 211 рублей, прокомментировала Белова.

Кроме этого Анне Захаровой вменяют вмешательство в деятельность следователя.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Бердская власть пока не завила гражданский иск. Обвинение заявило о допросе 32 свидетелей.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подсудимая Шапран написала жалобу прокурору, где сообщает, что ее устроил в ЦИМО бывший первый вице-мэр Александр Тужик.