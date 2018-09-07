Санкции: доллар по 72 рубля, евро по 84

Ольга Прохорова, эксперт «Международного финансового центра», специально для «Российской газеты»:
— На фоне резкой антироссийской риторики Великобритании в связи с делом Скрипалей значительно выросли шансы на принятие нового пакета санкций против России и со стороны США, который ранее откладывали.
Угроза санкций продолжит ослаблять рубль, и целевым ориентиром дальнейшего ослабления видится район 72 рубля за доллар и 84 рубля за евро. А угроза дальнейшего обвала национальной валюты вынуждает ЦБ РФ идти на нестандартные меры. В частности, банк выразил готовность пойти на выкуп собственных бондов для поддержания рынка.
Тем временем, Минфин продолжает наращивать валютные резервы, планируя увеличить объем закупок валюты с 7 сентября по 4 октября в рамках бюджетного правила. Правда, операции будут проводиться не на открытом рынке, а конвертироваться напрямую у ЦБ, чтобы не оказывать дополнительного давления на рубль.
Сегодня основное внимание участников валютного рынка будет сосредоточено на выходе данных Nonfarm Payrolls в США — количестве новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики.
Ключевой отчет по занятости в Америке прольет свет на состояние рынка труда, но маловероятно, что даже его выход хуже ожиданий (прогноз на август — 191 тысяча рабочих мест, при показателе за июль на уровне 157 тысяч рабочих мест) скорректирует планы ФРС на дальнейшее повышение учетных ставок в этом году. Тем не менее, если Non-farm Payrolls существенно не дотянет до прогнозных значений, то это может краткосрочно укрепить рубль по отношению к американскому доллару.
Несмотря на огромное количество вызовов, с которыми сталкивается российская экономика, и с которыми еще только предстоит столкнуться, стоит помнить и о позитиве. Как говорится, все познается в сравнении.
Сейчас Россия более устойчива, чем это было во время валютного кризиса 2008 года, за счет сильных позиций платежного баланса и силы крупнейших компаний страны. Впервые за семь лет в России профицит бюджета, а госдолг находится на крайне низком уровне в 17 процентов ВВП.
Наиболее позитивным сценарием для рубля будет снижение геополитического напряжения, а также снятие обвинений по делу Скрипалей. В этом случае ослабление санкционного давления позволят рублю вернуться к 60 рублям за доллар или даже ниже. Тем не менее, шансы подобного развития ситуации пока можно оценить как 1 процент из 100.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Не стоит расчитывать на снятие санкций. Надо брать чем-то другим. Пока что нет шансов возврата прежних значений курса рубля.
5 3
Вы статью вообще не читали?
2 4
На 21,3 млрд нефтяных рублей в день будет покупать иностранной валюты Минфин
http://www.kurer-sreda.ru/2018/09/06/374331-na-213-mlrd-neftyanyx-rublej-v-den-budet-pokupat-inostrannoj-valyuty-minfin
2 2
давно пофигу на этот курс.
чтобы прожить в РФ производится достаточно товаров как продовольственных, так и техники.
Пока китай нам не прочь продавать все и проблем вообще нет.
платежная система своя есть и работает.
не вижу поводов для беспокойства в принципе.
4 6
«Пока китай нам не прочь продавать все и проблем вообще нет.платежная система своя есть и работает.
не вижу поводов для беспокойства в принципе.»
Наверно вы очень удивитесь, что площадки китая, фиксируют цену в долларах на товар и им наш курс рупий по барабану, а вот цена в рупиях очень сильно кусается с 2014 года для работяги с зарплатой в 20т деревяшек. Или вы считаете себя хитрее Усманова, совладельца алибабы?
5 5
представляю как ты удивишься, когда узнаешь что с фабрик в китае покупают за юани (а не доллары)!
кто-то в уши тебе бред напел, уж не менеджер который с тебя +20% из-за скачка доллара и себе в личный карман сложил их?
4 4
«представляю как ты удивишься, когда узнаешь что с фабрик в китае покупают за юани (а не доллары)!»
Тебе про Фому, ты про Ерёму. Что ты лично в китае, с фабрик, через интернет покупаешь? Без посредников? Точно? Что такое алибаба знаешь? Купи на алишке за юани? Слабо? Про конвертацию при покупке на алишке(алибаба) не слышал? Все транзакции для иностранцев в долларах, через конвертацию и обмен, по курсу сайта!
2 4
так на али и сидят как раз перекупы!
или ты думаешь что прям сидит директор фабрики и сам заказы собирает?
2 2
а где сидят НЕ перекупы? А официальный представитель какого-либо бренда/производителя на али, это перекуп?
2 2
Прогнозы Минэкономразвития по оттоку капиталов из России выросли.
Согласно новым данным, из страны по итогам 2018 года будет выведен 41 миллиард долларов, а не 18 миллиардов, о которых говорилось ранее. Об этом пишет «Лента.ру».
По итогам первых семи месяцев 2017 года отток капитала из России, по данным ЦБ, составил 21,5 миллиарда долларов против 8,7 миллиарда годом ранее.(с)
значит, бояться вкладываться в Россию ?
0 0