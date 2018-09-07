Санкции: доллар по 72 рубля, евро по 84

Ольга Прохорова, эксперт «Международного финансового центра», специально для «Российской газеты»:

— На фоне резкой антироссийской риторики Великобритании в связи с делом Скрипалей значительно выросли шансы на принятие нового пакета санкций против России и со стороны США, который ранее откладывали.

Угроза санкций продолжит ослаблять рубль, и целевым ориентиром дальнейшего ослабления видится район 72 рубля за доллар и 84 рубля за евро. А угроза дальнейшего обвала национальной валюты вынуждает ЦБ РФ идти на нестандартные меры. В частности, банк выразил готовность пойти на выкуп собственных бондов для поддержания рынка.

Тем временем, Минфин продолжает наращивать валютные резервы, планируя увеличить объем закупок валюты с 7 сентября по 4 октября в рамках бюджетного правила. Правда, операции будут проводиться не на открытом рынке, а конвертироваться напрямую у ЦБ, чтобы не оказывать дополнительного давления на рубль.

Сегодня основное внимание участников валютного рынка будет сосредоточено на выходе данных Nonfarm Payrolls в США — количестве новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики.

Ключевой отчет по занятости в Америке прольет свет на состояние рынка труда, но маловероятно, что даже его выход хуже ожиданий (прогноз на август — 191 тысяча рабочих мест, при показателе за июль на уровне 157 тысяч рабочих мест) скорректирует планы ФРС на дальнейшее повышение учетных ставок в этом году. Тем не менее, если Non-farm Payrolls существенно не дотянет до прогнозных значений, то это может краткосрочно укрепить рубль по отношению к американскому доллару.

Несмотря на огромное количество вызовов, с которыми сталкивается российская экономика, и с которыми еще только предстоит столкнуться, стоит помнить и о позитиве. Как говорится, все познается в сравнении.

Сейчас Россия более устойчива, чем это было во время валютного кризиса 2008 года, за счет сильных позиций платежного баланса и силы крупнейших компаний страны. Впервые за семь лет в России профицит бюджета, а госдолг находится на крайне низком уровне в 17 процентов ВВП.

Наиболее позитивным сценарием для рубля будет снижение геополитического напряжения, а также снятие обвинений по делу Скрипалей. В этом случае ослабление санкционного давления позволят рублю вернуться к 60 рублям за доллар или даже ниже. Тем не менее, шансы подобного развития ситуации пока можно оценить как 1 процент из 100.

Источник: РГ