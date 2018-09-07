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Депутат Рады отдохнул в Крыму и узнал причины крымского референдума

Политологи считают, что Киев с 2014 года дезинформирует украинцев о ситуации на полуострове, воссоединившимся с Россией.

7.09.2018 Нет комментариев

Депутат Рады отдохнул в Крыму и узнал причины крымского референдума

Ласточкино гнездо в Крыму

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий отдохнул в Крыму и выяснил у местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, крымчане не хотят возвращаться в состав Украины, вспоминая события в Одессе, бандеровщину. Он указал на то, как после референдума на полуострове ряд сотрудников правоохранительных органов и военных решили принять российское гражданство; так, из 600 сотрудников СБУ только 200 вернулись на Украину.
Политик подчеркнул, что на Украине необходимо понять причину воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Более 95 процентов жителей региона высказались за возвращение территории в состав России.

Украина по-прежнему называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

«Прозрение украинских политиков»
Как отметил президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, к украинским политикам «постепенно начинает приходить прозрение»

«Крымчане не просто стремились в Россию, они защищали свои семьи, своих детей, близких, свою землю от нашествия орды фашистов, которые показали за время Майдана, как они расправляются, и как они убивают за инакомыслие», — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, украинские власти угрожали уничтожить Крым.

«Поэтому мы не просто проводили референдум — мы «вышли на войну». Мы защищали себя и свой очаг», — заключил Колесниченко.

«Ложь, завернутая в патриотизм»
Ранее украинский политтехнолог Михаил Подоляк в материале для «Главреда» написал, что Киев четыре с половиной года дезинформирует украинцев о ситуации в Крыму, в частности пытается убедить население, что на полуострове нет туристов.

По его словам, пропаганда Киева не имеет ничего общего с реальным положением дел. Так, украинские власти постоянно рассказывают, что поток туристов в Крым снижается, в то время как очереди в пограничном Чонгаре только растут.

Он также предлагает обратиться к опыту крымских таксистов, которые могут рассказать, что «почти вся индустрия частного извоза заточена на «крымские переходы» и что в этом году уже есть рекорды».

Кроме того, Подоляк критикует украинцев, которые верят «данным» официальных властей, словно не хотят знать правду.

Он назвал заявления Киева «ложью, завернутой в патриотизм».

Источник: РИА Новости


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