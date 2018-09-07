Смертельное ДТП: двух женщин, в том числе беременную, сбила иномарка в Новосибирске

Иномарка сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на ул. Мира в Новосибирске вечером 6 сентября.

Как сообщает «Инцидент. Новосибирск» ВКонтакте, смертельное ДТП произошло на переходе напротив дома №27, когда уже было темно.

Одна из пострадавших, по словам очевидцев, погибла на месте аварии, не приходя в себя. Второй пешеход пострадал меньше — женщине оказали первую помощь и госпитализировали в больницу.

Сообщается, что она беременна.

Водитель после ДТП, как уверяют очевидцы, находился на месте аварии не более 5 минут. Увидев, что произошло мужчина оставил автомобиль и покинул место ДТП.

В комментариях к сообщению местные жители отмечают, что участок, на котором случилось смертельное ДТП — не самый безопасный на дороге.

«Переход там не по правилам. Из общественного транспорта выходят люди. Им приходится переходить дорогу перед автобусом. Вечно слепая зона и не знаешь чего ожидать. С другой стороны трамвай высаживает.

Тут же машины пролетают. Не перекресток, а дурдом. Дети с домов по нечетной стороне идут в школу. Сколько еще смертей надо чтобы отрегулировали перекресток?», — пишет одна из подписчиц сообщества.