Не ждет высоких результатов на выборах губернаторов от «Единой России» Кремль

Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев обсудил на встрече с политтехнологами и экспертами региональные выборы, прогнозы по явке и результатам. Господин Харичев сказал, что рейтинг «Единой России» сильно просел из-за пенсионной реформы, поэтому «больших ожиданий» от результатов партии на выборах в администрации президента (АП) нет, передает слова чиновника один из участников встречи: «Харичев подчеркнул, что ни в одной стране мира после пенсионной реформы партия власти выборы не выигрывала». Еще один политтехнолог говорит, что, по словам кремлевского чиновника, «если “Единая Россия” наберет на выборах 30% — это будет хорошо, если 35% — очень хорошо, больше 40% — молодцы». Нет в АП и установки по явке — «главное, чтобы выборы прошли чисто и без нарушений». При этом господин Харичев назвал регионы, в которых выборы для власти проходят непросто. К ним он отнес Иркутскую область, Хакасию, Забайкалье, Архангельскую, Ульяновскую и Владимирскую области.

Обсуждались на встрече и предложения политтехнологов, передает Ъ. Например, было предложение не ограничивать публикацию социологии в последние пять дней, предшествующих дню голосования. Обсуждался и муниципальный фильтр. По словам участников встречи, господин Харичев точную позицию АП по этому вопросу не высказал. Напомним, ранее первый заместитель главы АП Сергей Кириенко допускал возможность отмены фильтра, если он «превращается в способ не пустить кандидатов на выборы». Позднее на Старой площади была создана рабочая группа, она собиралась один раз, но никаких решений принято не было. Один из экспертов предложил заменить любые открепительные удостоверения на отметки в паспорте. Обсуждалось и большое количество малых партий. Александр Харичев заметил в ответ, что на выборах в заксобрания в этом году отмечается большая активность малых партий, ведь если они получат хотя бы один мандат, то смогут участвовать в думских выборах. Кремлевский чиновник расценил это как реальную конкуренцию.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у кандидата на пост губернатора от «Единой России» в Новосибирской области Андрея Травникова три соперника.