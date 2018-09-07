Власть Бердска отказала в пикетах против пенсионной реформы

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6 сентября очередным отказом ответили власти Бердска на запрос о согласовании пикетов по сбору подписей против пенсионной реформы, ссылаясь на агитацию в пользу конкурентов «Единой России» в выборный период.

На этот раз отказали в одиночных пикетах на 8 и 9 сентября. Ссылаясь на пункты закона 67-ФЗ, сказано следующее: «…проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается. Тема, направленная против повышения пенсионного возраста, использовалась в предвыборной агитации кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, принимающими участие в выборах губернатора Новосибирской области».

Далее отмечено, что таким образом, проведение одиночного пикета является предвыборной агитацией.

Напоминаем, в Бердске ранее не согласовывали проведение массовых пикетов под надуманным предлогом движению «Суть времени», которое заявляло акции для сбора подписей против пенсионной реформы.

Кроме того, местному отделению КПРФ неоднократно отказывали в публичных мероприятиях против пенсионной реформы. Всем заявителям предлагали для выражения своего мнения безлюдные пустыри.