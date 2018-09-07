Власть Бердска отказала в пикетах против пенсионной реформы

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НВР: а у нас вообще все делается законно. Только в администрации никто законов не знает, во всех отделах. Самые законопослушные сейчас в градостроительном отделе, начиная с начальника кадастрового инженера, ничего не понимающего в строительстве, заканчивая простыми спецами, которые посылают согласовывать строительство дома в росавиацию- видите ли аэродром у нас на территории. Ну нормальные, нет? Может в Москву еще в минобороны съездить за разрешением?
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Если Роскосмосом руководит журналист, то наверное и в Росавиации такие же кадры как и у нас в градостроительстве
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