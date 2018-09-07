Есть деньги на обещания?

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вся суть обещаний от ВВП — дать небольшой пряник сегодня, а завтра отнять всё…
кто то купился на это?
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