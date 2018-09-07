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Есть деньги на обещания? Интересно, ВВП спрашивал у Медведева о наличии денег в бюджете на свои майские послания 2018 года?

Ведь их не оказалось и на майские послания 2012 года.

Что ждать дальше?