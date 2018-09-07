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Есть деньги на обещания?

Интересно, ВВП спрашивал у Медведева о наличии денег в бюджете на свои майские послания 2018 года?

7.09.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Бердска:

Есть деньги на обещания? Интересно, ВВП спрашивал у Медведева о наличии денег в бюджете на свои майские послания 2018 года?
Ведь их не оказалось и на майские послания 2012 года.
Что ждать дальше?


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    вся суть обещаний от ВВП — дать небольшой пряник сегодня, а завтра отнять всё…
    кто то купился на это?

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