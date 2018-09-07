Сгорел мопед ночью в центре Бердска

В Бердск ночью сгорел мопед, сообщили утром в пятницу в управлении МЧС по Новосибирской области.

7 сентября в 02:29 в Бердск пожар произошел у дома №27 на ул. Комсомольской — загорелся мопед. В результате пожара транспортное средство огнем повреждено по всей площади. В 02:42 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливают.