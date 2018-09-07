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Сгорел мопед ночью в центре Бердска

Двухколесное транспортное средство полностью уничтожено огнем у дома №27 на ул. Комсомольской.

7.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Сгорел мопед ночью в центре Бердска

На тушение горевшего мопеда выезжали две пожарные машины

В Бердск ночью сгорел мопед, сообщили утром в пятницу в управлении МЧС по Новосибирской области.

7 сентября в 02:29 в Бердск пожар произошел у дома №27 на ул. Комсомольской — загорелся мопед. В результате пожара транспортное средство огнем повреждено по всей площади. В 02:42 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливают.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    обязательно нужно установить вред,нанесенный городу и пусть владелец оплатит и вызов пожарного расчета и вред,нанесенный окружающей среде.Да и техника то бесхозная по сути.Бросил в месте не предназначенном для хранения

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