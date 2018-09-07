Первую пятилетку отсидел осужденный за взятку в 3 млн рублей экс-мэр Бердска Потапов

Половину срока отсидел осужденный за взяточничество экс-мэр Бердска Илья Потапов. Через полтора года у него будет возможность подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но адвокаты-практики сомневаются в том, что его выпустят по УДО.

3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила мэра Бердска Илью Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший заместитель Владимир Мухамедов получил 9 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти. Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Мухамедов был пособником главы города, установил суд. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновники не признали до конца процесса.

Своими действиями по снижению стоимости аренды земли для Илющенко Илья Потапов дискредитировал авторитет власти перед населением, установил суд, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А розовый пакетик, в который тогдашний мэр положил деньги, стал достоянием новостей федерального уровня и узнаваемым мемом.

Эпизод с землей судья считает тяжким преступлением, взятки — особо тяжкими. Смягчающими обстоятельствами при принятии решения о приговоре судья Юлия Деменкова называет: положительные характеристики, наличие детей и родственников, имеющих заболевание, и впервые совершение Потаповым преступления, отсутствие у Мухамедова судимости. Арест с имущества не подлежит снятию.

Процесс над главой города длился год — с 1 апреля 2014 года. Суд заседал по делу Потапова-Мухамедова 52 раза.

Член КПРФ и бывший программист СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. А 30 апреля 2013 года его задержали за получение взятки в размере на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года Потапов арестован по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» .

Илья Потапов получил работу библиотекаря в ИК-18 и учится на юриста. Второе высшее образование он получает в университете Санкт-Петербурга дистанционно. И даже получил поощрение за успехи в учебе. Через два года он может получить диплом. Это, как и добросовестное отчисление денег в счет погашения 500-миллионного штрафа, могут повлиять на решение об условно-досрочном освобождении.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за время отсидки Илья Николаевич смог отдать из своего библиотечного заработка менее 200 тыс. рублей — по 4800 рублей в месяц, 50% зарплаты. Платить государству такими темпами он будет 8680 лет. Впрочем, судебные приставы пытаются реализовать гараж и земельный участок, принадлежащие Потапову. Бердскую квартиру не трогают, поскольку она является его единственным жильем.

Ходатайствовать об УДО осужденный за взятки может, отсидев две трети срока. Но рассчитывать на это Потапов может только при «идеальном стечении всех обстоятельств», рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Василий Кальван.

В срок, напомним, входит время содержания в СИЗО во время расследования и судебного процесса. Илья Потапов ровно два года находился под арестом в изоляторе временного содержания №3 в Линево. И уже 3 года и 5 месяцев в исправительной колонии №18. Две трети срока составляет 6 лет и 8 месяцев. А значит, в 2021 году Илья Николаевич уже сможет подавать просьбу на УДО или на изменение режима на более мягкий — вплоть до колонии-поселения.

Не факт, что ее удовлетворят. Но, по мнению Кальвана, писать осужденному нужно всегда и во все инстанции. Даже если Верховный суд 6 раз отклонил жалобы Потапова на приговор, даже если президент Путин отказал его подельнику Владимиру Мухамедову в просьбе о помиловании, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», случиться может всякое — судебная практика непредсказуема.

— Правильно делают, что пишут. Сроки у них большие, лучшие годы проведут в изоляции. Поэтому нужно писать, — отметил адвокат.

Кстати, изменение зачета времени содержания под стражей до приговора в срок отбывания наказания, которое вступило в силу в июле 2018 года на Потапова и Мухамедова не распространяются. У них остается порядок «день за день». Некоторым закон ужесточил правила, учитывая полтора или два дня меры пресечения за один день отсидки. Например, время нахождения под домашним арестом засчитывается из расчета два дня за один день содержания под стражей или лишения свободы.

Помилование, хоть и не зависит ни от категории совершенного преступления, ни от вида примененного наказания, к осужденным за взятки, как правило, не применяется. Своим актом президент РФ конкретного заключенного может освободить от дальнейшего отбывания наказания либо сократить или заменить более мягким видом наказания, а также досрочно снята судимость с отсидевших срок.

— Процент того, что с такой статьей и с таким приговором помилуют, крайне ничтожен. Статья может быть и более тяжкая, но комиссия по помилованию может учесть ряд обстоятельств в пользу осужденного (награды, заслуги перед Родиной, возраст и прочее) и степень общественной опасности преступления. За взятки же и сейчас задерживают. То есть значимость этих преступлений не уменьшилась. Коррупционные дела стоят особняком. Хотя судебной практики однозначной сейчас нет. Вспомним, к примеру Васильеву из «Оборонсервиса» с миллиардными ущербами. И говорить категорически, что помилование для Потапова невозможно, я бы не стал. При отказе через год он может опять ходатайствовать, и комиссия может иначе посмотреть на положительную личность осужденного, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Василий Кальван.

Напомним, что в КПРФ до сих пор считают приговор Илье Потапову несправедливым, называют его узником совести, а дело о взятках — подстроенным ради его отстранения от власти.