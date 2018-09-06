Фото: тротуар-шедевр Лунная-Белокаменная

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На фоне неплохо выполненного капитального ремонта ул. Лунная, на другой объект, тротуар Лунная-Белокаменная, выполненный ООО «Строительная компания Магистраль», смотреть без слёз нельзя.

Сам проживаю на ул. Гранитной (в Белокаменном) и пользуюсь тротуаром, что по правую сторону Лунной в сторону Белокаменного.

Летом следил, как граждане из ближнего зарубежья строят новый тротуар уже по левую сторону ул. Лунная от остановки «Зима-Лето» в сторону Белокаменного.

Какого было моё удивление, когда я увидел оконченный шедевр.

По другому, к сожалению, это не назовёшь — какие-то жуткие ступеньки из кусков асфальта.

Бордюры не поставили, тротуар до остановки «Зима-Лето» не довели.

До улицы Белокаменной тоже не довели. Для кого, собственно, построен тротуар?

Для жителей коттеджей Южного?

Не думаю. А что думаете, вы?

С уважением, Олег