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Фото: тротуар-шедевр Лунная-Белокаменная

Летом следил, как граждане из ближнего зарубежья строят новый тротуар уже по левую сторону ул. Лунная от остановки «Зима-Лето» в сторону Белокаменного.

6.09.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Олег:

На фоне неплохо выполненного капитального ремонта ул. Лунная, на другой объект, тротуар Лунная-Белокаменная, выполненный ООО «Строительная компания Магистраль», смотреть без слёз нельзя.
Сам проживаю на ул. Гранитной (в Белокаменном) и пользуюсь тротуаром, что по правую сторону Лунной в сторону Белокаменного.
Летом следил, как граждане из ближнего зарубежья строят новый тротуар уже по левую сторону ул. Лунная от остановки «Зима-Лето» в сторону Белокаменного.
Какого было моё удивление, когда я увидел оконченный шедевр.
По другому, к сожалению, это не назовёшь — какие-то жуткие ступеньки из кусков асфальта.
Бордюры не поставили, тротуар до остановки «Зима-Лето» не довели.
До улицы Белокаменной тоже не довели. Для кого, собственно, построен тротуар?
Для жителей коттеджей Южного?
Не думаю. А что думаете, вы?

С уважением, Олег

Фото: тротуар шедевр Лунная Белокаменная Фото: тротуар шедевр Лунная Белокаменная


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