Пропала без вести по пути в Сочи семья из Бердска

Еще в июле семья Богащенко из Бердска отправилась путешествовать на юг России. Как стало известно, поездом они доехали из Новосибирска до Армавира, откуда должны были отправиться пешком по туристическим маршрутам. Бердчане дошли до Моздока, где к ним присоединились еще четверо. И группа из 8 туристов направилась в сторону Сочи.

Но вдруг связь с путешественниками пропала. По информации «Курьер. Среда. Бердск», они выходили на связь последний раз 15 августа. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» 5 сентября в управлении МВД по Новосибирской области, родные без вести пропавших обратились в полицию с заявлением об исчезновении 4 человек — Богащенко Олега, Елены, Арины и Алены. У родных есть основания беспокоиться, поскольку Алена и Арина 1 сентября должны были пойти в школу, и семья планировала к этому времени вернуться.

В полиции Бердска просят всех, кто что-либо знает о судьбе пропавших бердчан, сообщить в дежурную часть отдела МВД по телефону 8 (383-41) 3-00-23. Полицейские проводят проверку по факту пропажи людей. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на 6 сентября исчезнувшие бердчане еще не нашлись — известий от них до сих пор нет.

Судя по всему, в бердской полиции еще собирают материалы для розыска пропавших в других регионах России. Во всяком случае руководитель пресс-службы Республика Северная Осетия — Алания (Моздок — осетинский город) Асланбек Накусов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что на 5 сентября к ним розыскное дело из Бердска не поступало.

-Пока из Новосибирской области у нас нет никакой информации. Ваши оперативники в любом случае будут заводить розыскное дело, и вся информация накапливается в Бердске. Нужно точно знать, в какие регионы направили ориентировки из вашего отдела МВД, где могли пропасть туристы из Бердска — в Краснодарском крае, Северной Осетии — Алании или в Адыгее. Если нам поступит ориентировка, мы будем с ней работать по алгоритму и дадим ответ в отдел МВД по Бердску. Если появятся какие-то сведения о пропавших, мы обязательно сообщим. Но розыск все равно возложен на ваших полицейских — им поступило зачвление, — прокомментировал подполковник Накусов.