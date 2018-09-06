Приставы выбросили на улицу должницу по кредитам с детьми и пожитками в Иваново

Жительница Иванова Расима Кадырова сидит на низкой табуреточке среди тюков с вещами. Ее нехитрые пожитки наскоро утрамбованы в черные пакеты для мусора. Женщина нервно перебирает в руках файлы с документами и отказывается верить в то, что с ней произошло.

— Я до сих пор не могу оправиться от шока. Никогда не думала, что вот так окажусь с детьми на улице. Рано утром к нам в дом пришли приставы, дали 15 минут на сборы и выставили за дверь, — вздыхает она.

Банк закрыли, долг продали

Десять лет назад Расима Кадырова переехала из общежития в собственную квартиру. Прежде чем решиться на покупку «двушки», Расима много лет стояла на очереди как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Но почти за четверть века ожидания ее очередь практически не продвинулась. Услышав от чиновников в очередной раз: «А что вы хотите? У нас люди и по 40 лет стоят — до сих пор квартиры не получили», Расима взяла ипотечный кредит на 20 лет на 1,4 миллиона рублей в коммерческом банке под 13,49 процента годовых и оформила сделку по покупке жилья. Ежемесячный платеж составлял 17 тысяч рублей. Женщина регулярно перечисляла платежи в банк и бережно хранила все квитанции.

На момент покупки жилья Расима работала индивидуальным предпринимателем. На рынке у нее была точка по продаже хозтоваров. Во время кризиса 2009 года продажи товаров резко упали, выручки стало не хватать. Заемщица обратилась в банк с просьбой предоставить рассрочку по ипотеке. Она собрала необходимые документы, однако решение получить не успела. Девушка-операционист предупредила Расиму, что через несколько дней ивановский филиал банка закрывается, и теперь все вопросы ей будет необходимо решать через столичных специалистов. Вскоре после этого на дверях фирмы появился замок.

Однако, когда женщина начала звонить из Иванова в головной офис банка, ей ответили, что ее документы до них по какой-то причине не дошли и весь пакет придется собирать заново.

— Едва я начала собирать «по второму кругу» все справки, как из банка мне пришло уведомление о наличии просроченной задолженности. А затем на меня обрушились звонки от коллекторов. Выяснилось, что мой долг кому-то продан. С каждым днем долг рос, словно снежный ком: сначала с меня требовали 500 тысяч рублей, а потом все больше и больше, — вспоминает Расима.

И нет нам покоя…

Коллекторы из Москвы и Нижнего Новгорода звонили и днем и ночью. Угрожали, что если должница срочно не заплатит всю сумму, то ей и ее детям несдобровать. Гигантской суммы, которую требовали коллекторы, у женщины не было. Она пыталась договориться о рассрочке и взять другой кредит, но ей отказали. На фоне переживаний у женщины начались проблемы со здоровьем. Несмотря на это, она смогла собрать денег и перечислить платежи за два месяца, но это не помогло: через месяц ей пришло по почте заочное решение суда о том, что у нее отбирают единственное жилье.

Получив такую новость, Расима Кадырова оказалась в больнице, где врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание.

После полутора лет лечения и лучевой терапии болезнь отступила, однако из стационара Расиму Кадырову выписали инвалидом второй группы по онкозаболеванию. Из-за постоянных болей работать на рынке предпринимательница больше не могла. Скромной пенсии ей едва хватало на еду и лекарства. Выплачивать долг за жилье было нечем. Расима пыталась получить помощь от страховой компании. Ежегодно по требованию банка она продлевала страховку жизни и здоровья. По договору в случае тяжелой болезни страховщики должны были взять на себя решение вопроса с кредиторами. Однако в выплате компенсации ей отказали.

— Тогда я была юридически безграмотной. Не знала, что вынесенное судом первой инстанции решение нужно было обязательно оспаривать. Когда я это поняла, оказалось уже поздно: срок обжалования прошел, — сетует женщина.

Тем временем коллекторы обратились в суд. Сначала суд первой инстанции им отказал, поскольку у фирмы, перекупившей долг, не было лицензии на банковскую деятельность. Однако затем областной суд удовлетворил требования кредиторов, обратив взыскание на квартиру. С учетом пеней и штрафов за просрочку платежей по кредиту суд взыскал с Расимы Кадыровой и ее дочери Оксаны 2,1 миллиона рублей. У больной матери с двумя детьми не просто отняли единственное жилье и аннулировали прописку. Стоимости жилья для покрытия долга оказалось недостаточно.

Платите вечно!

— На мне повис денежный долг — более миллиона рублей. Чтобы выплатить его, мне с моим диагнозом необходимо прожить 140 лет, — посетовала женщина.

Расима пыталась обжаловать решение, однако апелляция не помогла. Когда решение вступило в силу, служба судебных приставов прислала женщине уведомление с требованием добровольно освободить квартиру, пока не началась процедура принудительного выселения.

В прошлом году «РГ» писала об истории Расимы Кадыровой («Где выход, не знаю» — № 7377 от 19.09.2017).

После выхода публикации у семьи Кадыровых появилась надежда: следственные органы уведомили женщину о том, что для изучения законности ее выселения назначена проверка. Однако по итогам разбирательств в возбуждении уголовного дела против коллекторов было отказано.

— Зимой я обнаружила в своем почтовом ящике странную квитанцию: в графе «собственник» вместо моей фамилии было указано имя какого-то чужого человека. Я обратилась в расчетный центр за разъяснениями, и мне сказали, что никакой ошибки в бумагах нет: коллекторы продали квартиру другим людям. Продали вместе со мной и моими детьми, — рассказывает женщина.

В марте Расиму вызвали на новый суд. С иском о принудительном выселении онкобольной обратился уже новый собственник.

Когда на пороге квартиры появились приставы с постановлением о выселении, новый владелец квартиры не позволил Расиме и ее детям забрать все их вещи.

Кадыровы делали в квартире ремонт: поклеили обои, поставили новую плиту, сантехнику, пластиковые окна, добротные межкомнатные двери, обшили деревом балкон. Приставы сказали, что все свои вещи и плиту они могут забрать, однако покупатель сменил на двери замок и больше их не пустил.

Оказавшись на улице, женщина нашла по объявлению съемную квартиру, в которой временно поселилась.

— Как нам теперь жить — я не знаю. Дома, за который мы несколько лет платили, у нас больше нет. Все отобрали. И мне до конца жизни придется еще платить долги за квартиру, в которой живут чужие люди, — заключает Расима.

Между двух огней

Коммерческая аренда жилья оказалась для женщины непосильным бременем. Расима обратилась в мэрию Иванова с просьбой восстановить ее в жилищной очереди, где она стояла много лет. Однако городские власти прислали ответ, что это невозможно: чтобы вернуться в число очередников, Расиме придется заново собирать весь пакет документов и записываться в число нуждающихся. Когда она сможет получить социальное жилье и сможет ли вообще, ей не пояснили. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, Расима устроилась судомойкой в столовую.

— Мне очень тяжело. И морально, и физически. Сейчас у меня ремиссия, но постоянно нужно сдавать анализы и контролировать, чтобы не вернулась болезнь. На одну пенсию нам просто не выжить. Добрые люди подсказали, что вышел закон о банкротстве, и людям с низкими доходами можно попытаться как-то списать с себя миллионный долг. Но в компании, которая занимается такими вопросами, мне пояснили, что юридическое сопровождение будет стоить 360 тысяч рублей. Где мне взять такие деньги? Быть может, среди читателей «РГ» есть юристы, которые помогут нам в этом вопросе? — надеется Расима.

Комментарий

Дмитрий Волнухин, юрист:

— Когда жилье покупается в ипотеку, оно приобретается на деньги банка, поэтому правило, когда обращение взыскания не допускается на последнее жилье, на такой вид сделок не распространяется. Что касается отказа в выплате страховки, то здесь есть три основных момента. Во-первых, если страховой случай произошел во время просрочки внесения очередного платежа, то это по умолчанию освобождает страховую компанию от выплаты страхового возмещения. Во-вторых, при заключении договора страхования жизни страхователь обязан уведомить страховщика обо всех своих болезнях, которые могут повлиять на наступление страхового случая. Если он утаил какой-то свой недуг, приведший к страховому случаю, то это также освобождает страховщика от ответственности. Все эти условия прописаны в приложении к договору страхования, который, как правило, не выдается на руки страхователю. В-третьих, к каждому договору страхования жизни прилагается перечень болезней, которые подпадают под понятие страхового случая. Если диагноз в больничном листе соответствует этому перечню, то шанс на получение страховки есть. Если же диагноз, поставленный врачом, не соответствует формулировке в перечне, то в выплате страховки может быть отказано. Спорные случаи разрешаются в суде. Важно внимательно изучать условия заключаемых договоров и четко отслеживать своевременность внесения очередных платежей.

Источник: РГ