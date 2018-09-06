Ленина из Третьяковки и Русского музея показали жителям Бердска

В среду, 5 сентября, открылся просветительский проект министерства культуры России и государственного музейно-выставочного центра «Росизо» «Место встречи с искусством».

— Совсем неслучайно встречу с искусством открыла музыка Георгия Свиридова «Время вперед», ставшая символом и вобравшая в себя силу и мощь удивительной исторической эпохи. В нашем зале в ближайшие дни будут выставлены полотна, авторами которых являются легендарные художники полного свершения и побед исторического периода, — высказалась заведующая сектором просветительской работы бердского историко-художественного музея Марина Янеева. — Несмотря на то что проект шагает по планете три года, мы абсолютно уверены, что в нашем Бердске оказался неслучайно. Где еще как не на бердской земле, должны были встретиться имена великих российских художников и великого российского композитора Георгия Свиридова, имя которого с гордостью носит наша бердская музыкальная школа.

Преподаватели этой школы выступили на вернисаже.

Бердск-культурный пример для Новосибирска

Автор видео Елена Белоусова



— Проекту три года, проект замечательный. Здесь представлены наши художники. Не каждый из нас может съездить в Санкт-Петербург и Москву и увидеть эти прекрасные полотна. А наши дети должны знать своих художников, знать свою историю и свое искусство. У нас есть возможность поучить наших ребятишек истории искусства и нашей страны на таких прекрасных полотнах, — отметил в приветственном слове врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

По его словам, Бердск — город, в который он любит всегда приезжать. Это единственный город, куда он приезжает в День работников культуры и на все праздники:

— Здесь прекрасная культура и замечательные детская школа искусств, замечательные музеи и прекрасные люди, которые любят свою культуру и свой город. Как правильно сказал ваш глава, Новосибирск развивается тихонько рядом с Бердском, потому что Бердск имеет большую историю.

Мэр Бердска Евгений Шестернин подчеркнул, что ценность проекта не только в том, что бердчане ознакомятся с большим искусством, но и большое искусство может познакомится с маленькими талантливыми бердчанами, принимающими участие в мастер-классах. Бердск себя позиционирует как спортивный город, но после этого проекта, он смело может себя позиционировать как город искусства.

В рамках проекта пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Моя картина говорит». В нем принимают участие 30 юных бердских художников. Они не только пройдут обучение по авторской программе, но и поборются за получение путевки в черноморский лагерь «Артек». Одна из участниц — ученица бердской художественной школы «Весна», стипендиат Новосибирской области, участница Дельфийских игр Мария Круглова надеется получить новые знания и впечатления от выставки.

— Я очень люблю учиться в художественной школе «Весна», лепить из глины, заниматься квилингом, росписью, рисовать. Тот опыт, которым вы поделитесь с нами, будет очень важен для меня. Я надеюсь узнать новые техники и приемы изобразительного искусства, познакомиться с ребятами, которые также, как и я, любят заниматься творчеством. Познакомиться с московскими художниками. В следующем нашей художественной школе исполняется 25 лет и я узнала, что у вас в 2019 году будет юбилей и хочу от всей души поздравить с этим праздником и подарила свою работу, — поделилась Мария.

Вагонами и машинами

Партнером проекта, обеспечившего бережную и своевременную доставку картин стала Почта России.

— Третий год подряд Почта России выполняет ответственное задание. Мы доставляем в города проведения выставок чудесные картины и специальное оборудование весом 14 тонн. Мы разработали специальный маршрут в 25 тысяч км. Для доставки выставочных экспонатов понадобилось 5 железнодорожных вагонов, более 35 почтовых машин, — рассказала представитель Почты Галина Гордиенко — Мы рады, что эта выставка путешествует по стране именно с Почтой России. Дело не только в транспортировке картин. Специально для этого проекта мы приготовили спецтираж открыток. Сегодня каждый участник выставки сможет подписать и бесплатно отправить в любую точку страны открытку-сувенир с сегодняшнего мероприятия.

Первую открытку- эстафетную палочку отправил в Камень-на-Оби Евгений Шестернин и Игорь Решетников. Именно там, через 17 дней стартует такая же выставка.

Колесит по России

Координатор «Места встречи с искусством» Анжелика Барышева сообщила, что проект посетил 54 города и 26 областей. Он запущен по указу министра культуры Российской федерации. Бердск является юбилейным 55 городом.

Три команды ежедневно открывают проект параллельно в трех направлениях. Вчера был открыт в Елабуге, сегодня — в Бердске, завтра — в Карелии.

Основа проекта — передвижной фонд высококачественных репродукций картин, оригиналы которых хранятся в главных музеях нашей страны — Третьяковкой галереи, Русском музее, музее вооруженных сил РФ и выставочного музейного центра «Росизо».

— На выставке — срез советской реалистической живописи 1920-40 х годов. Важно, что наш проект не только выставка, но и наглядное пособие и раскрытие истории нашей страны. Можно увидеть реальные события России: битву за Севастополь, встречу героического экипажа, реплику легендарной картины Пластова «Фашист пролетел». Эту картину Сталин привозил на Тегеранскую конференцию. Очевидцы сообщают, что Рузвельд и Черчель долго стояли перед этой картиной и возможно она поспособствовала открытию второго фронта, — рассказала куратор гостям вернисажа.

В фонд передвижной выставки вошли высокоточные полноразмерные копии картин советских мастеров, чьи хрестоматийные произведения рассказывают о поворотных событиях в истории страны: «Встреча героического экипажа» Петра Мальцева, «Оборона Севастополя» (1942) Александра Дейнеки, «После боя» (1923) Кузьмы Петрова-Водкина, «Монтаж цеха» (1932) Петра Вильямса, «Письмо с фронта» (1947) Александра Лактионова, «Женщины-радистки» (1930) Марии Бри-Бейн. Репродукции создавались в Санкт-Петербурге специально для проекта.

В рамках просветительского проекта, подготовлены видеолекции, разработанные искусствоведами Русского музея, интерактивные экскурсии.

Почувствовать себя в столичном музее

Директор бердского историко-художественного музея Марина Пащенко заметила, что название «Место встречи с искусством» созвучно с музейной концепцией «Встретимся в музее», разработанной к 50-летнему юбилею БИХМ. Сотрудничество бердского музея с «Росизо» началось в начале 90-х годов, когда было принято решение о передаче художественного фонда городскому музею. Около 200 единиц хранения живописи и графики были переданы в музей Бердска.

— Мы надеемся, что очень многие жители познакомятся с искусством, историей развития нашей страны и получат огромное удовольствие от посещения выставки, — резюмировала Марина Юрьевна.

Каждая копия выполнена в реальный размер. Такие масштабы присущи советскому периоду реалистической живописи. Благодаря новейшим технологиям, если подойти поближе, видно рельеф, мазок.

— Мастером делается около 40 фотографий, цветокоррекция, сканер сканирует рельеф холста и далее по грунтованному холсту полимерными красками наносится рельеф той или иной картины. Далее печатается на 3Д принтере, — приоткрыла тайну Анжелика Барышникова.

На изготовление одной картины уходит 1-2 месяца. Идут дебаты по поводу того, хорошо или нет делать копии. Может ли это обесценить оригинал?

— Привести оригиналы невозможно, — убеждена сотрудница музея. — Необходимы особые климатические условия, особый наряд охраны. Такие технологии представляют возможность и ощутить себя, жителю малого и среднего города, в столичном музее.

Советский период выбран неслучайно по инициативе главы Министра культуры РФ. Этот период — некая связь между поколениями. Он ознаменован важными событиями: революция, новое понимание труда и военный блок, являющийся главной точкой в истории.

— Отрадно, что большое количество людей посещает выставку. В частности в Куйбышеве (откуда картины приехали в Бердск — прим. ред.), в летний период выставку посетило 2500 человек, — заявил Игорь Решетников отметив, что репродукции должны быть.

По его мнению, практически ни в одном маленьком городе невозможно сделать необходимый климатический контроль. Репродукции — самый простой и замечательный выход, полагает министр культуры региона:

— Мы учимся у «Росизо». Совсем скоро в аэропорту Толмачево появится прекрасная выставка, посвященная русскому искусству, которая будет встречать прилетающих граждан в Новосибирск.

Почетный житель Бердска Тамара Лапина пришла на выставку с 13-летней внучкой Ксенией. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что увидела картины, знакомые ей со школьной поры. Особенно ее впечатляет работа Бродского «Ленин в Смольном».

— Хоть и репродукция, но все черточки складочки видны. Все так реально! А у картины Алексея Толстого в гостях у Петра Кончаловского захотелось присесть за щедро накрытый стол и побеседовать с великими людьми. Поразило, насколько хорошо обустроена выставка. Радует, что культура нашего города на высоте! — высказала впечатления Тамара Николаевна.

Выставку «Место встречи с искусством» все желающие могут посетить в бердском историко-художественном музее до 21 сентября. Бесплатно!