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Домик на «курьих ножках» обнаружили в лесу Бердска

Хозяина строения на берегу Гуменки искали пару лет. Построен он недалеко от санатория «Сибиряк». Сначала санаторий от строения открестился, теперь собирается его демонтировать.

6.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Домик на «курьих ножках» обнаружили в лесу Бердска

Незаконное строение находится на берегу Гуменки

Зимний гостевой домик в лесу на берегу речки Раздельной обнаружили жители Бердска. Он находится в таком месте, что его сразу и не заметишь. И захочешь найти — не найдешь.

На заседании депутатского комитета по промышленности 5 сентября народные избранники живо обсуждали вопрос по «избушке на курьих ножках», как окрестила постройку депутат Елена Белова, и даже шутили: «Домик на берегу реки нужен? Забирайте!». К чему эта шутка? Все к тому, что пару лет не могли найти хозяина избушки. Спрашивали в администрации санатория «Сибиряк» — там от него открестились. Мол, не наш. Построен домишко в городском лесу, принадлежащем муниципалитету — напротив «Сибиряка» через речку Гуменку.

Зашел разговор о его сносе. Городские леса находятся в ведение управления природными ресурсами. Но для сноса незаконной постройки у этой организации денег нет.

По словам начальника управления природными ресурсами Светланы Шерстобитовой, о данной постройке депутатам рассказали бердчане. А уж после этого депутаты обратились в управление природными ресурсами. Данный домик специалисты смогли обнаружить только с третьей попытки.

— Он круглой формы, как юрточка. Невысокая крыша. Домик был построен на зимний период. В нем есть даже печка. Зимой к нему от территории санатория «Сибиряк» ведет тропиночка. Люди, которые заказывают себе отдых, приходят в ресторан «Лисья нора» и оплачивают его. Затем им дают ключик и провожают в эту избушку. Отсюда мы и узнали, что это домик «Сибиряка». Но когда мы пишем письмо, чтобы убрали постройку, нам отвечают, что не знают, чье это имущество, — рассказала 6 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Шерстобитова.

Сейчас замначальника управления природными ресурсами Андрей Неустроев ведет переговоры с «Сибиряком». По последней информации, санаторий ответил, что разберет и вывезет домик из городского леса, отметила Светлана Васильевна.

— Я попросила Андрея Ивановича взять этот вопрос на контроль. Чтобы он проследил за тем, что строение демонтировали, — пояснила Шерстобитова.


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